Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz\'de yarın fırtına bekleniyor

Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.

Batı Karadeniz'in doğusunda ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 25 Aralık Pazartesi günü etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Vatandaşların, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.