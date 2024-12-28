Doğu Anadolu'yu Kar Kapladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğu Anadolu'yu Kar Kapladı

Doğu Anadolu\'yu Kar Kapladı

Erzurum, Kars, Tunceli ve Ardahan'da kar yağışıyla kentler beyaza büründü, belediyeler karla mücadeleye başladı.

28.12.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Kars, Tunceli ve Ardahan'da kent merkezleri ve tarihi yapılar karla kaplandı.

Erzurum'da dün başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı sonrası kent merkezindeki caddeler, sokaklar ve araçlar bembeyaz oldu.

Çatılarda buz sarkıtları oluşan kentte, ağaçlar da beyaza büründü.

Belediye ekipler, karla mücadele çalışmaları başlattı.

Kars

Kars'ta da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar etrafı beyaza bürüdü.

Kent merkezinde Kars Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Karla kaplı Kars Kalesi ve tarihi yapılar güzel görüntü oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışıyla ormanlar bitkiler beyaza büründü, ilçe merkezinde 20, kayak merkezindeki ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Vatandaşlar ev, iş yerleri ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Vatandaşlardan Zekeriya Kaya, AA muhabirine, son kar yağışıyla kışın tamamen etkili olduğunu belirterek "Beklediğimiz kar geldi. Sarıkamış'a kar yakışıyor, inşallah güzel bereketli bir kış sezonu olur." dedi.

Tunceli

Tunceli'de de bir süredir devam eden sağanak, gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile park ve bahçeler beyaz örtüyle kaplandı.

Belediye ekipleri sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması yaptı.

Kentin Ovacık, Pülümür, Hozat, Nazımiye ve Pertek ilçelerinde de kar etkili oldu.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

Gece başlayan kar nedeniyle etrafı beyaza bürüdü.

Kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüşüyor.

Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Hava Durumu, Ardahan, Tunceli, erzurum, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Dünya, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'yu Kar Kapladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 Meteoroloji uzmanı İstanbul’da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 12:50:43. #1.12#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'yu Kar Kapladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.