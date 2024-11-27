Doğu'da Kar Yağışı: 163 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğu'da Kar Yağışı: 163 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Elazığ, Batman, Şırnak, Siirt ve Bingöl'de etkili kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu kapandı.

27.11.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ, Batman, Şırnak, Siirt ve Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 163 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

İlçelerden Baskil'de 10, Karakoçan'da 4, Keban 3, Palu'da 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Batman

Batman'da kar yağışı nedeniyle 56 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar nedeniyle Sason ilçesinde 19 köy, 35 mezra, Kozluk ilçesinde ise 2 mezranın köy yolu kapandı.

Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Şırnak

Şırnak'ta dünden bu yana etkili olan kar yağışında, merkeze bağlı 1, ilçelerden Beytüşşebap'ta 7 ve Uludere'de 1 köy yolu kar nedeniyle kapandı.

İl Özel İdare ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.

Yağışının devam ettiği kentte kar kalınlığı merkezde 10, yüksek kesimlerde de 15 santimetreyi aştı.

Kar nedeniyle trafikte aksamaların meydana geldiği kent merkezinde, belediye ekipleri ana yollarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Siirt

Siirt'te dün itibariyle yağan kar ve tipiden dolayı 15 yerleşim yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Pervari ilçesinin Keskinler, Karşıyaka, Gözlükuyu, Belenoluk, Bent, Yapraktepe, Düğüncüler, Söğütönü ve Doğan köyleri, Eruh ilçesinin Dönerdöver, Dadaklı ve Tünekpınar köyleri ile Şirvan ilçesinin Ormanlı, Elmadalı ve Yamaçlı köyleri ulaşıma kapandı.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 26, ilçelerden Adaklı'da 4, Genç'te 22, Karlıova'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, 54 köy yolunun açılması için çalışma yapıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Bingöl, Şırnak, Batman, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu'da Kar Yağışı: 163 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
12:39 ’’Yenidoğan Çetesi’’ davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı’ndan tepki ''Yenidoğan Çetesi'' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı'ndan tepki
11:02 Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak
10:25 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı
19:54 Gergerlioğlu’nun Kürtçe Konuşması Meclis’te Tepki Çekti Gergerlioğlu'nun Kürtçe Konuşması Meclis'te Tepki Çekti
19:44 Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı
19:09 Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho’nun videosunu beğendi Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho'nun videosunu beğendi
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
18:50 DEM Partili Gergerlioğlu ile AK Partili Yanık arasında ’mevzuat’ tartışması DEM Partili Gergerlioğlu ile AK Partili Yanık arasında 'mevzuat' tartışması
18:34 Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
18:14 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan’da izleyecek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan'da izleyecek
17:56 RAMS Başakşehir’de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı RAMS Başakşehir'de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 14:10:46. #1.13#
SON DAKİKA: Doğu'da Kar Yağışı: 163 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.