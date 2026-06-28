Doğu Karadeniz'de Turizm Beklentisi - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de Turizm Beklentisi

Doğu Karadeniz\'de Turizm Beklentisi
28.06.2026 10:00
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Savaşa rağmen Doğu Karadeniz turizmcileri, doluluk oranlarının yüzde 90'e ulaşmasını hedefliyor.

DOĞAL güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Doğu Karadeniz'de turizmciler, Orta Doğu'daki savaşın etkilerini iptal edilmeyen slot uçuşları ve başlayacak charter seferleriyle aşmayı hedefliyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna, savaşa rağmen otellerde yüzde 90 doluluk oranını yakalayacaklarını öngördüklerini söyleyerek, "Savaşa rağmen, kentte ve bölgede güzel bir sezon olacağını ümit ediyor ve bunu hedefliyoruz" dedi.

Orta Doğu'daki savaş ortamı nedeniyle nisan ve mayıs aylarını yüzde 50 dolulukla geçiren Doğu Karadeniz turizmcisi, gözünü temmuz ve ağustos aylarına çevirdi. Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Doğu Karadeniz'de turizmciler, savaşın etkilerini iptal edilmeyen slot uçuşları ve başlayacak charter seferleriyle aşmayı hedefliyor. Turizm sezonun başlamasıyla özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler, bölgenin yüksek kesimli yaylalarını ziyaret ederek, yeşil doğayla iç içe vakit geçiriyor.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tuna, Orta Doğu'daki savaş ortamının Doğu Karadeniz turizmine etkilerini değerlendirerek, geçen zorlu dönemin ardından iptal edilmeyen slot uçuşlar ve başlayacak olan charter uçuşlarıyla dolu bir yaz sezonunun geçirileceğini söyledi. Tuna, "Yaklaşık 1,5 ay süren Orta Doğu savaş süreci geçirdik. Bununla beraber nisan ve mayıs aylarında turizmciler zor bir dönem geçirdi. Hem otellerde hem de seyahat acentelerinde rakamların karşılığı verildiği gibi değil. Gerçekten sahada zor bir dönem geçirdik. Biz özellikle son gelişmelerden sonra özellikle Orta Doğu'daki okulların tatile girmesiyle önümüzdeki haftalarda hareketlilik bekliyoruz. Hava yolu firmalarının slot uçuşlarını iptal etmemeleri ve belirli programlarında devam edecek olmalarını memnuniyet karşılıyoruz. Geçen seneye oranla tabii ki, iyi bir süreç geçirmedik. Trabzon'da geçen senenin temmuz ve ağustos aylarında dış hatlarda haftalık 250 uçuşu bulduk. Yine aynı hareketliliği öngörüyoruz. Yurt dışında, Orta Doğu ülkelerinden charter uçuşları başlayacak; Ürdün, Bahreyn ve Suudi Arabistan'dan da uçuşlarımızın olacağını öngörüyoruz. Orta Doğu bazında hareketli bir sezon görüyoruz" dedi.

'DOLULUK ORANLARININ YÜZDE 90'A ÇIKMASINI ÖNGÖRÜYORUZ'

Charter uçuşlarının süresinin uzatılmasının turist sayısını artıracağını ifade eden Tuna, "Bizler TÜRSAB olarak sahada kayıt dışıyla ciddi mücadele ediyoruz. Şu anda otellerden aldığımız doluluk oranı yüzde 50 seviyelerinde. Bu da geçen seneye oranla düşük bir oran. Savaş gerçeği var. Bu oranın temmuz ve ağustos aylarında yüzde 85-90'lara çıkacağını öngörüyoruz. Her yıl böyle olabiliyor. Doğu Karadeniz ayları temmuz ve ağustos ayında dolu dolu geçiyor. Uçuşlar tarafından bakıldığında; charter uçuşlarının bölgemize olan uçuş zamanlarını uzatmamız gerekiyor. Eylüle kadar uçabiliyorlar, bunu ekim ve kasıma uzatabilirsek hatta gelen bölgelerden tarifeli uçuş sayılarını fazlalaştırdığımızda bu sayılar artacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

'SAVAŞA RAĞMEN GÜZEL BİR SEZON OLACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ'

Tuna, bölge genelinde yaz turizmi sezonun iyi geçmesini hedeflediklerini aktararak, "Savaşa rağmen, kentte ve bölgede güzel bir sezon olacağını ümit ediyor ve bunu hedefliyoruz. TÜRSAB ve diğer kurumlar ortak akılla bölgemize maksimum seviyede katkı sağlayacağız. Yerli turizmle ilgili son dönemlerde çok güzel butik turlar yapılıyor. Artvin, Rize ve Giresun'da ciddi sayıda butik turlar oluyor. Bu durum rakamlara da yansıyor. Nisan ve mayıs aylarında, bayram tatilindeki artışı gözlemledik. Özellikle yaylalarda doğa macera turizmi ve yeni deneyimler her geçen gün artıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de Turizm Beklentisi - Son Dakika

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