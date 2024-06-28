Doğu Karadeniz ve 5 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Doğu Karadeniz ve 5 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile 5 ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara'nın batı ve kuzey çevrelerinde de sağanak yağış tahmin edilirken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise Ankara'da en yüksek 33, en düşük 18; İstanbul'da en yüksek 29, en düşük 21; İzmir'de en yüksek 33, en düşük 23 derece olacak.

28.06.2024 09:29
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile 5 ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, bugün Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir ile zamanla Ankara'nın batı ve kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 33, en düşük 18; İstanbul'da en yüksek 29, en düşük 21; İzmir'de en yüksek 33, en düşük 23 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz ve 5 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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