Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Ekrem İmamoğlu'na destek

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen aşiretleri ve kanaat önderleri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteklerini açıkladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bazı aşiret ve kanaat önderleri, kayyım atamaları ve AKP'nin MHP ile iş birliğine karşı İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na desteklerini açıkladı. İzol Aşireti'ni bir çatı altında toplayan Diyarbakır İzol Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İrfan Akba, 31 Mart'ta yapılacak İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Bizim bölgemizde son yedi yıldır seçimlerden bir ay sonra kayyum atanıyor. Bölgede 96 tane belediyeye kayyum atanmış, bana göre son derece yanlış bir hareket. Halkın iradesi, yaptığı tercih gasp ediliyor. Bu hem bölge insanını hem Kürt insanını ciddi anlamda rahatsız ediyor. Türkiye'de gerçek anlamda bir demokrasi varsa halkın iradesine karşı konulmaz. DEM seçmeninin yüzde 70'e yakını Ekrem İmamoğlu'na yönelecektir. Kürtlerin İmamoğlu'na destek verilmesinin tek amacı, bölgede var olan sıkıntıları yaratan iktidar partisine karşı bir duruştur.

"BAHÇELİ VE ÖZDAĞ GİBİ KİŞİLERİ MUHATAP ALMAM. BUNLARIN AĞZINDAN ATEŞ ÇIKIYOR"

Hiç kimse bu saatten sonra Türk ve Kürtleri karşı karşıya getiremez, böyle bir şansları olamaz. Türkler ve Kürtler kardeştir, ancak tek taraflı kardeşlik olmaz. Biz nasıl Kürtler olarak Türkleri kardeşimiz olarak görüyorsak, Türklerin de aynı şekilde düşünmesi gerekir. Türkiye adına politika yapan sayın Devlet Bahçeli, Ümit Özdağ gibi kişileri muhatap almam. Bunların ağzından ateş çıkıyor. Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, böyle bir insanı yanına almanız ciddi anlamda zarar veriyor."

BİLİCİ: KÜRTLER KAYYUMLAR VE AKP'NİN HALKA ÜSTEN BAKMASINDAN DOLAYI İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYECEKLERDİR

İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan İstanbul'da yaşayan ve Van Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Seyithan Bilici ise şunları kaydetti:

"Ben seçimde oyumu Ekrem İmamoğlu'na kullanmayı düşünüyorum. Ben bir Kürt olarak, ülkemin ekonomisi çok zor durumda, yurt dışına gidip geliyoruz. Paramızın değeri iyice düşüyor. Kimse bize vize vermiyor. İstanbul'da DEM'in kazanma ihtimali yok. Bir de Ekrem İmamoğlu daha sempatik geliyor, halka yakındır. İnsanlara dokunuyor. Kürtler, mevcut ekonomik şartlar, kayyumlar ve AKP'nin halka üstten bakmasından dolayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerdir."

TARHAN: VATANDAŞLAR OY KULLANIRKEN HAYAT PAHALILIĞINI DA GÖZETECEKTİR

Batman'da bölgenin en büyük tarım alanına sahip olan Tarhanlar Ailesi'nin önde gelen isimlerinden Eşref Tarhan ise, "Kürt seçmen, Belediye, AKP'nin eline geçmesin düşüncesiyle İmamoğlu'nu desteklemeli. İmamoğlu, çağdaş ve demokrat bir kafaya sahip olduğu için tercih edilmelidir. Muhafazakar, Kürt seçmene de bir çağrı yapıyorum; AKP, MHP kafasına teslim olmuştur, bu nedenle İmamoğlu'na destek vermeli ve bu tarihi fırsatı değerlendirmelidir" ifadelerini kullandı. Tarhan ayrıca, "İktidar, hayatı çekilmez hale getirmiştir. Çiftçilerden köylülere, esnaftan vatandaşa kadar birçok kesim etkilenmiştir. Kürtler, bu olumsuz durumdan en çok etkilenen gruplardan biridir. Bu nedenle, Kürtlerin iktidardan yana tavır almaması gerekiyor. Vatandaşlar oy kullanırken hayat pahalılığını da gözetecektir, buna inanıyorum Vatandaşlar, bu konuda duyarlı olmalıdır" dedi.