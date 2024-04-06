Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli yağış görülecek.
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara dikkatli olunması istendi.
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Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artırıldığı belirtildi. 3 ay boyunca 6 bin 118 adet işletmede denetim gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan denetimler sonucunda 24 adet idari yaptırım kararı alınarak toplam 1 milyon 62 bin 251 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde ayrı adaylarla girme kararı alınan Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat gibi illerde muhalefet partilerinin aradan sıyrılarak ipi göğüslemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin" talimatını verdiği öğrenildi.
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