Doğu ve güneydoğuda kuvvetli yağış beklentisi - Son Dakika
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Doğu ve güneydoğuda kuvvetli yağış beklentisi

Doğu ve güneydoğuda kuvvetli yağış beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu ve güneydoğudaki 11 ilde yarın sabah erken saatlerden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusunda aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi ve Şırnak'ın doğusu ile Ağrı'nın ve Bitlis'in 2 bin üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

06.05.2024 14:34
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), doğu ve güneydoğudaki 11 ilde yarın sabah erken saatlerden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

MGM'nin verilerine göre, yarın sabahtan itibaren Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusunda aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi ve Şırnak'ın doğusu ile Ağrı'nın ve Bitlis'in 2 bin üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA

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