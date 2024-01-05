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Doğuda kış, Edirne'de bahar havası yaşanıyor - Son Dakika
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Doğuda kış, Edirne'de bahar havası yaşanıyor

Türkiye'nin doğusunda yoğun kar yağışı yaşanırken, Edirne'de ise tam anlamıyla bir bahar havası yaşanıyor. Edirne'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar dışarı çıkarak keyifli vakit geçiriyor. Bu durum, Edirne'nin meşhur soğuk ve ayazıyla bilinen iklimine ters düşüyor. Vatandaşlar kar yağışı beklerken, güneşli havanın etkili olması herkesi şaşırtıyor. Edirne'de hava sıcaklığı ortalama 17 derece ölçülürken, vatandaşlar zaman zaman 4 mevsimi birden yaşama fırsatı buluyor. Diğer yandan, ülkenin doğusunda ise vatandaşlar soğuk ve kar yağışıyla mücadele ediyor. Edirne'nin güzel havası, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin de ilgisini çekiyor.

Doğuda kış, Edirne\'de bahar havası yaşanıyor
05.01.2024 - 21:48,  Güncelleme: 21:49
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Doğuda kış, Edirne'de bahar havası yaşanıyor

EDİRNE - Türkiye'nin doğusu başta olmak üzere birçok ilde yoğun kar yağışı yaşanırken, Edirne'de ise tam anlamıyla bir bahar havası yaşanıyor.

Mevsimler Ocak ayını gösterirken Edirne'de ise güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Balkanlardan gelen soğuk hava ve ayazıyla meşhur olan Edirne'de mevsimler tersine döndü.

Vatandaşlar kar yağışı beklerken, güneşli havanın şehirde etkili olması dışarı çıkanları hayrete düşürdü.

Edirneli vatandaşlar Selimiye Camii Meydanı ve Saraçlar Caddesi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında güneşli havanın tadını çıkardı.

Termometrelerin hava sıcaklığının ortalama 17 derece ölçüldüğü

Edirne'de vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkartırken, zaman zaman 4 mevsimi birden yaşama fırsatı buldu.

Yurdun doğusunda ise vatandaşlar soğuk ve kar yağışıyla mücadele ediyor. Ülkenin en doğusunda bulunan bazı iller beyazlarla kaplanırken vatandaşlar da soğuk hava şartlarına karşı zor durumda kalıyor. Türkiye'nin en batısında bulunan il olan Edirne'de ise Ocak ayında bile vatandaşlar kış yüzü görmedi. Ayrıca Yunanistan'dan ve Bulgaristan'dan gelen turistler de güzel havanın tadını çıkardı.

Edirneli vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıktıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA
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