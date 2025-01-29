Doğuştan İşitme Engelli Ahmet Yasin Yılmaz'ın Maket Yolculuğu - Son Dakika
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Doğuştan İşitme Engelli Ahmet Yasin Yılmaz'ın Maket Yolculuğu

Doğuştan İşitme Engelli Ahmet Yasin Yılmaz\'ın Maket Yolculuğu

Ahmet Yasin Yılmaz, 6 yaşında televizyon programıyla öğrendiği maket yapımını, engellerine rağmen bir hobi olarak sürdürdü. Erzurum'da görev yaptığı müzede tarihi baskı makinelerinin maketlerini hazırlayan Yılmaz, yaptığı eserleri sergileyerek dikkat çekiyor.

29.01.2025 09:38  Güncelleme: 10:24
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DOĞUŞTAN işitme engelli Ahmet Yasin Yılmaz (29), 6 yaşındayken televizyondaki bir programı izleyerek maket yapımını öğrendi. O günden beri hobi olarak maket yapan Yılmaz, görev yaptığı Erzurum Atatürk Üniversitesi Hurufat Müzesi'ndeki baskı makinelerinin maketini de yaptı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan Sinem ve Abdulhadi Yılmaz çiftinin en küçük çocuğu olan Ahmet Yasin Yılmaz, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Yılmaz, 6 yaşındayken televizyondaki bir programda maket yapımını görüp, kendi imkanlarıyla evdeki eşyaların maketini yapmaya başladı. 10 yaşındayken geçirdiği bir operasyonun ardından takılan cihaz sayesinde çevresindeki sesleri duymaya başlayan Ahmet Yasin Yılmaz, bir süre konuşma kurslarına katıldı. Anne ve babasının görevi nedeniyle Ağrı'dan Van'a göç eden Yılmaz, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremi yaşadı. 604 kişinin hayatını kaybettiği Van- Erciş merkezli depremde, orta hasar gören evlerinden ailesiyle birlikte sağ kurtulan Ahmet Yasin Yılmaz'ın maketleri enkaz altında kaldı. Deprem sonrasında ablasının eğitimi nedeniyle ailesiyle Erzurum'a yerleşen Yılmaz, hobi haline getirdiği maket yapımını sürdürdü.

Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nü okuyan Ahmet Yasin Yılmaz, eğitimiyle birlikte gelen talepler üzerine özel maketler yapmaya başladı. Atatürk Üniversitesi Hurufat Müzesi'nde görev alan Yılmaz, burada 60-70 yıllık baskı, kağıt kesme makinesi ve monotype klavye gibi cihazların maketlerini hazırladı. Ahmet Yasin Yılmaz'ın kağıt, karton, makas ve yapıştırıcı kullanarak yaptığı bu maketler, müzede özel bir bölümde sergileniyor.

TALEP ÜZERİNE YAPIYOR

Maket yapımını 6 yaşındayken televizyon izlerken gördüğünü belirten Yılmaz, "Programı izledikten sonra evdeki aletlerle ev, araba maketleri yaptım. 10 yaşındayken takılan cihaz sayesinde çevremdeki sesleri duymaya başladım. El becerim geliştikçe yeni maketler yaptım. Ailemle birlikte göç ettiğimiz Van'da meydana gelen depremde yaptığım maketler, evimizin enkazında kaldı. Çok üzüldüm. Ablamın eğitimi için taşındığımız Erzurum'da maket yapımına devam ettim. Bu kez benden istenilen maketleri yaptım. Görev aldığım Hurufat Müzesi'ndeki makinelerin maketini tamamladım" diye konuştu.

Ahmet Yasin Yılmaz, maket yapımını hobi olarak sürdürmeyi planladığını da söyledi.

Kaynak: DHA

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