Doha Uluslararası Dinlerarası Diyalog Ödülleri'nde Gazze Şeridi'ndeki Filistinli ailelere özel ödül - Son Dakika
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Doha Uluslararası Dinlerarası Diyalog Ödülleri'nde Gazze Şeridi'ndeki Filistinli ailelere özel ödül

Doha Uluslararası Dinlerarası Diyalog Ödülleri\'nde Gazze Şeridi\'ndeki Filistinli ailelere özel ödül

Doha 5. Uluslararası Dinlerarası Diyalog Ödülleri'nde bu sene özel ödül, İsrail'in aylardır yıkıcı saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinli ailelere verildi. Ödül töreninde konuşma yapan Filistinli çocuk Ramazan Ebu Cezar, İsrail'in ailelerinin ve Filistinli çocukların onurlu şekilde yaşam hakkına el koyduğunu vurguladı.

07.05.2024 23:41
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Doha 5. Uluslararası Dinlerarası Diyalog Ödülleri'nde özel ödül bu sene İsrail'in aylardır yıkıcı saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinli ailelere verildi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, 15. Doha Uluslararası Dinlerarası Diyalog Konferansı bu yıl "Aile Entegrasyonu; Din, Değerler ve Eğitim" temasıyla düzenlendi.

???Ailenin önemi ve istikrarının korunmasına değinilen konferansın açılışında, yoksulluğun yanı sıra felaket, savaş ve çatışmalarda mağdur olan ailelere destek verilmesi konusunda aktif olan kişiler ve dini kurumlar alanında beşinci dönemde ödül almaya hak kazananlar açıklandı.

Törende ödüller, Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır, Doha Uluslararası Dinlerarası Diyalog Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Nuaymi tarafından kazananlara takdim edildi.

Kişiler kategorisinde ödülü Ürdün'deki ?Prenses Tagrid Gelişim ve Eğitim Enstitüsü? Genel Müdürü Agadir Cuveyhan ile Gazze başta olmak üzere çatışma ve savaş bölgelerinde aktif şekilde çalışan Norveçli doktor Mads Gilbert'a verildi.

Kurumlar kategorisinde ise ödülü, Japonya'daki İslami Vakıf Cemiyeti ile Çin'deki Sürdürülebilir Kalkınma için Dostluk Örgütü kazandı.

Ayrıca törende, özel ödül ise Gazze Şeridi'ndeki "kararlı" Filistinli ailelere takdim edildi. Katar Yardım Kuruluşu İcra Kurulu Başkanı Yusuf Kuvari'nin takdim ettiği ödül, Filistinli ailelere sunulan yardımlar kapsamında ulaştırılacak.

Ödül töreninde konuşma yapan Filistinli çocuk Ramazan Ebu Cezar, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze başta olmak üzere Filistinli ailelerin karşı karşıya kaldığı trajedilere değindi.

Hayatını kaybeden yaklaşık 15 bin Filistinli çocuğun hayallerinin çalındığını söyleyen Ebu Cezar, İsrail'in ailelerinin ve Filistinli çocukların onurlu şekilde yaşam hakkına el koyduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doha Uluslararası Dinlerarası Diyalog Ödülleri'nde Gazze Şeridi'ndeki Filistinli ailelere özel ödül - Son Dakika

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