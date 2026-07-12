Doktor Aile, Oğulları İçin Kampanya Başlattı

BURSA'da tıbbi onkoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Haluk Keskin (40) ile çocuk gelişimi öğretmeni Atifet Keskin (38), Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı konan oğulları Rahmi Kerem'in (4) tedavisi için Valilik onaylı kampanya başlattı. Tedavi için gerekli olan 2 milyon 900 bin dolarlık meblağın yüzde 47'sini topladıklarını ifade eden Dr. Keskin, "16 yıldır birçok hastanın hayatına dokundum, şifaya vesile oldum. Ama şu an Allah'ın takdiri evladım için şifa sağlayamıyorum. Sadece 14 bin 400 meslektaşım 5'er bin lira bağış yapsa kampanyamız tamamlanacak. Doktor camiasından da kardeşi olarak bana destek olmalarını talep ediyorum" dedi.

Bursa'da yaşayan ve Şehir Hastanesi'nde tıbbi onkoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Haluk Keskin ile öğretmen Atifet Keskin'in 8, 4 ve 2 yaşındaki 3 oğlundan Rahmi Kerem'e, 2025 yılının Mart ayında ölümcül kas hastalığı olan DMD teşhisi konuldu. Hastalığı araştıran aile, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde tedavinin mümkün olduğunu ancak tedavi masrafının 2 milyon 900 bin dolar olduğunu öğrendi. Tedaviyi kendilerinin karşılama imkanı olmayan aile Manisa Valiliği'nden 8 Ocak tarihinde kampanya için izin aldı. Kampanyada 6 ay içinde yüzde 47'ye ulaşan aile, çocuklarının tedavi görmesi için destek bekliyor.

'ZAMANLA YARIŞIYORUZ'

Oğlunun tedavisi için başlattıkları kampanyaya ilişkin konuşan Dr. Keskin, "Evladım Rahmi Kerem Keskin DMD kas hastası. Şu an hastalığı ile alakalı yurt dışında bir tedavi var. 2 milyon 900 bin dolar gibi yüksek bir meblağ. 8 Ocak'tan beri Manisa Valiliği onayıyla çocuğumuzun ilaç parasının toplanması için kampanya yapıyoruz. Oğluma DMD teşhisi 2025 yılının Mart ayında konuldu. Daha sonra doktora takibini yaptırdık ve ocak ayından itibaren 6 aydır kampanya yapıyoruz ve şu an kampanyamızda yüzde 47'yi doldurduk. Valilik izinlerinin bitmesine 5,5 ay kaldı. Çocuğumuz kasları yıkılmadan hastalık vücutta ilerlemeden tedaviyi ne kadar erken alırsa o kadar fayda görecek. Şu an zamanla yarışıyoruz. DMD hastalığında yürüyen her çocuğa bu tedaviyi verebiliyorlar. Ama kaslar sürekli yıkıldığı için ne kadar erken alırsa bu tedaviden o kadar fazla fayda görecek" diye konuştu.

'BİRÇOK HASTAMA ŞİFA OLDUM, OĞLUMA ŞİFA SAĞLAYAMIYORUM'

Kendisinin 16 yıldır hekim olarak görev yaptığını dile getiren Haluk Keskin, "Birçok hastanın hayatına dokundum, şifaya vesile oldum. Birçok hastama ve yakınlarına umut oldum. Ama şu an Allah'ın takdiri evladım için şifa bulamıyorum, şifayı sağlayamıyorum. Bu nedenle tüm Türk halkından evladımın elinden tutmasını ve onun kampanyasına destek olmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

'MESLEKTAŞLARIMDAN, KARDEŞLERİNE YARDIM ETMELERİNİ İSTİYORUM'

Meslektaşlarından da destek bekleyen Dr. Keskin, şöyle konuştu:

"Şu an kampanyamızın tamamlanması için yaklaşık 72 milyon lira paraya ihtiyacım var. Bu zamana kadar Allah razı olsun birçok doktor sosyal medyada ve sahada destek veriyor. 14 bin 400 doktor ve diş hekimi 5'er bin lira bağış yaparsa kampanyamız bitecek. Bunu sosyal medyadan duyuruyoruz. Ben onların bir meslektaşı olarak bir kardeşi olarak sesleniyorum. Çünkü doktorlukta 'Meslektaşımız, kardeşimizdir' anlayışı vardır. Doktor camiasından da kardeşi olarak bana destek olmalarını talep ediyorum."

'KENDİ KENDİMİZE YETERKEN ÇOCUĞUMUZUN HASTALIĞINA YETEMEDİK'

Anne Atifet Keskin de "Ben öğretmenim ama aktif olarak mesleğimi yapamıyorum. Şu an çocuğumla ve kampanya ile ilgileniyorum. Rahmi Kerem'e geçen yıl DMD teşhisi konuldu. Ocak ayından beri bir kampanyamız var. Şu an yüzde 47'deyiz ama gerçekten çok zorlu bir süreç. Yapmadığımız çağrı kalmadı. Oğlumun kaslarıyla savaştığımız gibi aynı zamanda kurla da savaşıyoruz. Gönüllülerimiz çok fazla. Allah razı olsun ama gerçekten bu kadar gönüllüyle olabilecek bir durum değil. Biz kendi kendimize yeterken, çocuğumuzun hastalığına yetemedik. Onun için kampanyamızı ilerletmekte zorlanıyoruz. Herkese seslenmek istiyorum, bize lütfen yardımcı olsunlar ki bu kampanya bir an önce bitsin" dedi.

'TEDAVİ OLMAZSA 20'Lİ YAŞLARDA HAYATINI KAYBEDECEK'

DMD kas hastalığının ölümcül bir hastalık olduğunu belirten Atifet Keskin, "DMD hastalığı kas yıkımlarına neden oluyor. Takdir edersiniz ki bir insan vücudu tamamıyla kaslarla çalışıyor. Bu hastalık DMD hastalığı olarak geçiyor ve yüzde 95 erkek çocuklarda görülüyor. Oğlumun tedavisi gerçekleşmezse kas kayıpları oluşacak. Aynı zamanda kas tutulmasından kaynaklı belli bir yaşa geldiğinde kasları her geçen gün daha da erimiş olacak. Bunları geri getirmek de çok zor oluyor. Belirli bir yaştan sonra da tekerlekli sandalyeye mahkum kalınıyor. Sonrasında da ömürleri belli. Yaklaşık 20'li yaşlarında ölümle karşılaşılıyor" diye konuştu.

'OĞLUM DA KOŞSUN, TOP OYNASIN, BİSİKLETE BİNSİN'

DMD hastalığında gen tedavisi olduğunu söyleyen Keskin, "Biz gen tedavisinin kampanyasını başlattık. 2 milyon 900 bin dolar yani 130 milyon lira. Biz tek başımıza bunun altından kalkamayız. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan yardım istiyorum. Lütfen bize yardım edin. Lütfen Rahmi Kerem'i yaşatın. El birliğiyle yaşatalım. Lütfen kimse sessiz kalmasın. Eşim herkese şifa vesilesi olurken şu an kendi çocuğuna yetemiyor ve şu an kendisi bir şifa arama yolunda. Lütfen sesimize ses olun. Lütfen el birliğiyle bu kampanyayı bitirelim ve çok geç olmadan Rahmi Kerem ilacını alsın. Her çocuk gibi o da kendi hakkı olan koşmasını, bisiklet sürmesini, top oynamasını yaşasın. El birliğiyle yaşatalım Rahmi Kerem'imizi" ifadelerini kullandı.