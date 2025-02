Doktor İrem Sarıkaya Acil Serviste Darbedildi

Güncel

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde Doktor İrem Sarıkaya'nın (26) devlet hastanesinin acil servisinde darbedildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; Yağmur A.'nın (20), Sarıkaya'nın saçını çekerek kopardığı ardından yere düşürmesi yer aldı.

Olay, geçen yıl 15 Ekim'de Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlk görev yeri olan hastanenin acil servisinde görev yapan 2 yıllık doktor İrem Sarıkaya ile hastaneye gelen Sinem C. (23) ve Yağmur A. arasında tartışma çıktı. Doktorun 'beyaz kod' bildirimi yapması sonrası 2 kişi, hastaneden ayrıldı. Bir süre sonra 2 kişi, tahlil sonuçlarını almak üzere hastaneye dönünce taraflar arasında tekrar tartışma çıktı. Saçı çekilerek kopartılan Doktor İrem Sarıkaya, darbedildi. Hastaneye gelen polis ekipleri, Sinem C. ile Yağmur A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağmur A. tutuklandı, Sinem C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Yağmur A. hakkında 'Sağlık çalışanı kadın karşı basit yaralama, hakaret ve tehdit', Sinem C. hakkında ise 'Sağlık çalışanına karşı alenen hakaret ve tehdit' suçlarından dava açıldı. Yağmur A. ve Sinem C.'nin yargılanmalarına İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Geçen kasımda görülen ilk duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Yağmur A. tahliye edilirken, Sinem C.'nin de adli kontrol şartı kaldırıldı.

HASTANE POLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Yargılama sürerken, Doktor Sarıkaya'nın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; sanıkların hastanenin acil kapısının önünde beklediği, bir süre sonra Sarıkaya'nın geldiği, taraflar arasında tartışma çıktığı, büyüyen kavgaya hastane polisi ile özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği, bu sırada Yağmur A.'nın Sarıkaya'nın saçını çekerek kopardığı ardından yere düşürdüğü anlar yer aldı. Ayrıca Yağmur A.'nın, Doktor Sarıkaya'dan sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldığı görülüyor.

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,