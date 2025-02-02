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Doktor Muhtar: Resmiye Töre Beşikçi

Doktor Muhtar: Resmiye Töre Beşikçi

Eskişehir'de çocuk kardiyoloji uzmanı Beşikçi, Tokathan'da muhtar olarak topluma hizmet ediyor.

02.02.2025 14:48
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Eskişehir'de yaşayan çocuk kardiyoloji uzmanı Dr. Resmiye Töre Beşikçi, memleketi Mahmudiye ilçesi kırsal Tokathan Mahallesi'ne muhtar olarak hizmet ediyor.

Tokathan'da çiftçilikle uğraşan Töre ailesinin yedinci çocuğu olarak 1961'de dünyaya gelen Beşikçi, ilkokul eğitimini burada tamamladıktan sonra ortaokul ve lise öğrenimi için İstanbul'a gitti.

Çocukluk hayali doktorluğu gerçekleştirmek için 1979 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanıp 1985'te okulunu bitiren Beşikçi, Uşak'taki mecburi hizmetini tamamladıktan sonra İstanbul'da çocuk hastalıkları ile çocuk kardiyolojisi uzmanlık eğitimlerini tamamladı.

Yaklaşık 40 yıllık hekimlik kariyerinde binlerce çocuğun kalp ameliyatında görev alan, emekli olduktan sonra ağabeyi kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre ile Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde özel bir klinik açan Beşikçi, geçen yıl Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde doğup büyüdüğü Tokathan'da muhtarlığa adaylığını koydu.

Tokathan'ın ilk kadın muhtarı seçilen Beşikçi, ilk iş olarak mahalle sakinlerinin uzun yıllardır eksikliğinden şikayet ettiği güvenlik kamerası sistemiyle internet altyapısı kurulması için ilgili kurumlara başvurdu.

Mahalleye otobüs durakları inşa ettirip hasarlı çeşmelerle bakımsız mezarları da yenileten Beşikçi, çocukluktan edindiği çiftçilik deneyimlerine 2022'de mezun olduğu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarım Teknolojileri Bölümü'nde edindiği bilgileri de ekleyerek, ilgili kurumlarla, hemşehrilerine sürdürülebilir tarım ve hayvancılık alanında eğitimler vermeyi hedefliyor.

Evli ve 1 çocuk annesi 64 yaşındaki Resmiye Töre Beşikçi AA muhabirine, Tokathan'da yaşamaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Köyünde en huzurlu uykulara daldığını anlatan Beşikçi, "Eğitimin ve toprağın kıymetinin bilindiği köyden olmak, orada muhtarlık yapmak benim için çok kıymetli. Köyümüz Mahmudiye ilçesine bağlı. İlçeye bağlı 19 muhtarlık var. İlçedeki tek kadın muhtarım. Toplantılarda kadınları temsil eden kişi olmak çok iyi hissettiriyor." diye konuştu.

"Gençliğimizden kalan gönül bağımız var"

Beşikçi, seçim döneminde ve sonrasında mahallelilerce sevgiyle karşılandığını belirtti.

Doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmek için 2020'de arkadaşlarıyla Tokathan Güzelleştirme Derneği'ni kurduklarını anlatan Beşikçi, şunları kaydetti:

"Bizi yetiştiren bu topraklara hizmet etme fikri yeni değildi, gençliğimizden kalan bir gönül bağımızdı. Sosyal birtakım çalışmalar yaptık. Her yıl derneğin desteğiyle mayıs ayında yaptığımız Hıdırellez şenliklerimiz var. Muhtarlık da bu hizmetleri biraz daha yoğun yapabilmek ve yaşam borcumuzu bu topraklara ödemek adına yapmak istediğim bir görevdi."

Beşikçi, iş hayatı nedeniyle uzun yıllar Tokathan'dan uzak kaldığını aktardı.

Mahallesinde sağlık hizmetlerine büyük önem verdiğine dikkati çeken Beşikçi, "Kadınlar ve çocuklara yönelik sağlık taramaları da yapmayı planlıyorum. Muhtar olmadan önceki dönemlerde de mahalle halkının sağlık sorunları başta olmak üzere her şeyiyle ilgileniyordum. Fiziksel koşullarımızı ayarlayabilirsek, doktor arkadaşlarımla gönüllü olarak sağlık taramasına gideceğiz." diye konuştu.

Mahallede hayvancılık yapan Murat Meriç de Beşikçi'nin muhtarlığından memnun olduklarını ifade etti.

Beşikçi'nin mahalleye kısa zamanda pek çok hizmet yaptığını vurgulayan Meriç, "Köyümüze güvenlik kamerası takıldı, duraklar yaptırıldı, internet getirildi. Doktor muhtarımız olduğu için mutluyuz." diye konuştu.

Mahallede yaşayan Aysel Günindi de güçlü bakış açısı sayesinde Muhtar Beşikçi'nin bazı eksikleri daha iyi görebildiğini, bu nedenle kendilerini mahalle sakini olarak şanslı hissettiklerini anlattı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Sağlık, Güncel, Çocuk, Tarım, Son Dakika

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