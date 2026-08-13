Doktora 11 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doktora 11 Ay Hapis Cezası

Doktora 11 Ay Hapis Cezası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hastaya yanlış müdahale sonrası 98% engelli kalan Merve Sena Sümer'in davasında doktor cezalandırıldı.

ANKARA'da, Merve Sena Sümer'in (10), öksürük şikayetiyle götürüldüğü özel çocuk kliniğinde antibiyotik iğnesi sonrası alerjik reaksiyon geçirip, yatağa bağımlı hale gelmesine ilişkin davada mahkeme, çocuk doktoru T.K.D.'ye 'taksirle yaralama' suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası ve 6 ay meslekten men cezası verdi.

Emel ve Ömer Sümer çiftinin çocukları Merve Sena Sümer'e, 28 Ekim 2021'de öksürük şikayetiyle ailesi tarafından götürüldüğü özel çocuk sağlığı kliniğinde çocuk doktoru T.K.D. tarafından antibiyotik iğnesi uygulandı. Sümer, alerjik reaksiyon nedeniyle baygınlık geçirdi. Solunumu duran Sümer, ambulansla götürüldüğü hastanede yapılan ilk müdahale ile hayata döndürüldü; ancak bu süreçte yaklaşık 35 dakika kalbi dururken, beynine oksijen gitmedi. 69 gün yoğun bakımda kalan Merve Sena Sümer, yüzde 98 engelli kalıp, yatağa bağımlı hale geldi.

4 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Aile, klinik sahibi M.A. ve çocuk doktoru T.K.D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, soruşturma izni vermezken, ailenin itirazı üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi, bu kararı kaldırıp, soruşturma yapılmasını kararlaştırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda çocuk hastalıkları uzmanı Dr. T.K.D. hakkında 'Taksirle yaralanmaya neden olmak' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ

Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan doktor, tıp merkezinde yapılan müdahale sırasında özen yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle kusurlu bulundu. Gerekçeli kararda, tıp merkezi statüsündeki sağlık kuruluşunda anafilaksi tablosuna ilk müdahalenin daha etkin ve organize şekilde yapılması gerektiği vurgulandı. Hastanın enjeksiyon sonrasında gözlem altında tutulmak yerine bekleme salonuna gönderilmesi, 112 Acil Servis'e hastanın genel durumunun ve düşünülen tanıların tam olarak aktarılmaması, anafilaksi tablosundan bahsedilmemesi, hasta stabil hale gelmeden ambulansa teslim edilmesi ve sevk edilen hastaneye yapılan işlemlerle ilgili bilgilendirme notu verilmemesine de dikkat çekildi.

TAKDİR İNDİRİMİ

Mahkeme, T.K.D.'ye 'Taksirle yaralama' suçundan önce 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bu ceza takdir indirimi ve basit yargılama usulü nedeniyle yapılan indirimle 11 ay 7 güne düşürülüp, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayrıca sanık hakkında doktorluk mesleğinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek taksirli suçtan mahkum olması nedeniyle 6 ay süreyle doktorluk mesleğini icra etmekten yasaklanmasına karar verildi. Bu kararın, hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Merve, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktora 11 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı
Bahçeli’den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki.. Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
Bir zamanlar yan yanaydılar Cansever ve Güllü’den bu görüntü kaldı Bir zamanlar yan yanaydılar! Cansever ve Güllü’den bu görüntü kaldı
Yalova’da düşen F-16 eğitim uçağının enkazına ulaşıldı Yalova'da düşen F-16 eğitim uçağının enkazına ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu’ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle...
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı

15:00
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
14:54
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Bakanlar Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Bakanlar Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
14:08
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye’ye iade edildi
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi
13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunundan Bakan Bayraktar’a zor soru: Sizce Türkiye’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...
13:58
İspanya Süper Kupası İstanbul’da Arda Güler ve Yamal geliyor
İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor
13:38
Vlahovic’in İstanbul’a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı
Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı
13:12
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti Ünlü iş adamı da aralarında
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında
13:06
Giresun’daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 17:35:33. #7.13#
SON DAKİKA: Doktora 11 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.