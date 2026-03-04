Dolandırıcılar Tahliye Edildi - Son Dakika
Dolandırıcılar Tahliye Edildi

04.03.2026 12:30
Antalya'da ev tadilatı dolandırıcılığı suçlamasıyla tutuklanan 2 sanık tahliye oldu.

ANTALYA'da ev tadilatı vaadiyle çok sayıda kişiyi 2,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Abdurrahman D. ve Köksal B.E. tahliye edildi.

Antalya'da çok sayıda kişi, 'iç mimarlık' adı altında ev tadilatı işleri yaptığını söyleyerek kendilerini mağdur ettiği iddiasıyla Abdurrahman D.'den şikayetçi oldu. Farklı firma isimleri üzerinden sözleşme imzalayıp yüksek meblağlar tahsil ettiği, tadilatlara başlayıp işleri yarım bıraktığı öne sürülen Abdurrahman D.'nin bazı mağdurlarla sözleşme yaptığı, ücreti ödedikten sonra tadilata hiç başlamadığı ve bu yöntemle haksız kazanç sağladığı iddia edildi. Abdurrahman D. hakkında mağdurlardan bazıları savcılığa suç duyurusunda bulunurken, bazıları da mahkemeden tespit talep ederek zararlarını kayıt altına aldırdı.

'BAŞARILI İŞ İNSANI' VE 'DERNEK BAŞKANI'

Olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Abdurrahman D.'nin bir dekorasyon ve bir inşaat firmasının sahibi olduğunu söyleyerek güven verdiği, bu firmalara ait sahte kaşe ve sözleşmeler düzenlediği, ardından müşterilerden aldığı paralarla kaçtığı belirtildi. İddianamede, soruşturmanın DHA'nın 29 Eylül 2025'te yayımlanan haberi üzerine başlatıldığı kaydedildi. Şüphelinin ofis olarak gösterdiği adresin aslında farklı bir iş yerine ait olduğu, kendisini 'başarılı iş insanı' ve 'dernek başkanı' olarak tanıtarak var olmayan kurumlarla itibar oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca şüpheli Abdurrahman D. ile birlikte çalıştığı iddia edilen Köksal B.E.'nin de bazı mağdurlardan parayı kendi hesabına göndermesini sağladığı, 3 mağdurun dolandırılmasına iştirak ettiği ileri sürüldü. Ayrıca Abdurrahman D.'nin lise mezunu olduğu ortaya çıktı.

9 KİŞİDEN 2,5 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

İddianamede, Abdurrahman D.'nin, 'bilişim sistemleri ve şirket yetkilisi' sıfatıyla bir mağdurdan yüklü miktarda para aldığı, tadilatlara neredeyse hiç başlamadığı, eylemlerini sistematik biçimde sürdürdüğü ve bu işi bir meslek haline getirdiği vurgulandı. Abdurrahman D.'nin ev tadilatı tamamlama vaadiyle 9 kişiden yaklaşık 2,5 milyon lira haksız kazanç temin ettiği belirlendi. İddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şikayetler sonrası gözaltına alınan 2 sanık ise tutuklandı.

4 MÜŞTEKİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Sanık Abdurrahman D., 'Nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik', Köksal B.E. ise 'Dolandırıcılığa iştirak' suçuyla 7. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık Abdurrahman D.'nin, 1 milyon liraya yakın zararını giderdiği 9 müştekiden 4'ü şikayetini geri çekti. 2 müştekinin de zararının bir miktarını karşıladığını belirten sanık, tahliyesini talep etti. Kalan 5 müşteki ise şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmada, Abdurrahman D.'nin daha önce tadilata başlayıp iddiaya göre evini yarım bıraktığı tanıklar dinlendi. Tanıklar, hukuki bir sonuç alamadıklarını ve zararlarının karşılanmadığını kaydetti. Mahkeme heyeti; suç vasfının değişme ihtimali, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması gerekçeleriyle, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla 2 sanığın tahliyesine karar verdi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: İrem BAŞDAŞ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

