Dolandırıcılara Operasyon: 10 Tutuklama

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Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 10 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların, Ankara'da yaşayan vatandaşları arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttığı, "Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı" ve "FETÖ, kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyor" gibi yalanlarla vatandaşları kandırdığı, paniğe kapılan vatandaşların da evlerine gelen "eldenci" diye tabir edilen çete üyesi kuryelere para ve ziynet eşyalarını verdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, dolandırdıkları kişilerden aldıkları para ve ziynet eşyalarını kömürlükte sakladıkları belirlendi.

Çete üyelerinin dolandırdıkları vatandaşların evlerine giriş, çıkış yaptığı ve ticari takside bulunduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.