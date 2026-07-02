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Dolandırıcılara Polis Operasyonu

Dolandırıcılara Polis Operasyonu
02.07.2026 10:26
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Mudanya'da 100 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi, 6 şüpheli tutuklandı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde yaşayan S.A. ve D.A. çiftini telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan ve 'Adınıza açılan hesaplardan terör örgütlerine para aktarılıyor' yalanıyla 3 ayda 100 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi. Şüphelilerin, vurgunun ardından çiftin evine gidip, tatlı ikram ettiği ve delilleri karartmak amacıyla, 'Operasyon bitti' diyerek yeni bir cep telefonu hediye edip eski telefondaki tüm verileri sildikleri belirtildi.

Mudanya'da yaşayan S.A. adlı kadın ve eşi D.A., cep telefonlarına gelen kısa mesajın ardından aranıp kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin ağına düştü. Dolandırıcılar, yaşlı çifti, adlarına açılan banka hesaplarından terör örgütlerine para aktarıldığını söyleyerek korkuttu. Sözde 'parmak izi incelemesi' bahanesiyle çiftin evine giden şüpheliler, 5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını aldı. Dolandırıcılar, ayrıca, mağdurların kredi kartlarını paravan şirketler üzerinden kullanıp 8 milyon liralık harcama yaptı. Şüpheliler, 3 aylık süreçte çiftin gayrimenkullerini de sattırıp toplam 100 milyon liralık vurgun yaptı. 3 ay süren dolandırıcılığın ardından şüphelilerden biri, çiftin evine gidip, güven kazanmak amacıyla kendilerine tatlı ikram etti. Şüpheli, "Operasyon bitti. Artık sizinle bu telefondan iletişime geçeceğiz" diyerek çifte yeni bir cep telefonu hediye etti. Bu sırada dolandırıcı, çiftin kullandığı eski telefondaki tüm uygulamaları, bankacılık işlemlerini ve mesajları silerek dijital delilleri ortadan kaldırdı.

70 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çiftin şikayeti üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Ekipler, şüphelileri yakalamak için teknik ve fiziki takip yürüttü. Soruşturma kapsamında 40 farklı güvenlik kamerasına ait 70 saatlik görüntü saniye saniye incelendi. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen S.D. (19), A.O. (22), D.İ. (21), M.A. (21), A.İ. (28), M.Y. (23), M.A.Y. (35), E.B. (18), M.D. (28), U.M.Ç. (24), F.S. (28), F.Ç. (34), Z.D. (19) ve R.S. (31) isimli 14 şüpheli için Bursa merkezli olmak üzere İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Rize, Artvin, Aydın ve Konya, Sarp Sınır Kapısı'nda yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 TUTUKLAMA

Operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği tespit edilen 3 araca da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tespit edilen diğer 3 şüphelinin ise farklı suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Şebeke, Şebeke, Güncel, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılara Polis Operasyonu - Son Dakika

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