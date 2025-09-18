Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Iğdır merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır'ın yanı sıra Kahramanmaraş, Diyarbakır ve İstanbul'da, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu illerde düzenlenen eşzamanlı operasyonda, "Nitelikli dolandırıcılık" suçu işledikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 4 cep telefonu ve 1 bilgisayara el konuldu.