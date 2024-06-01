Dolandırıcılıklar artınca araştırma bürolarında yoğunluk başladı - Son Dakika
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Dolandırıcılıklar artınca araştırma bürolarında yoğunluk başladı

Adana'da son dönemlerde iş hayatında yaşanan dolandırıcılık olaylarının artması araştırma bürolarına başvuru talebini arttırdı. İnsanlar ortaklık yapmadan önce ortaklarını, evlenmeden önce de eş adaylarını araştırmaya ve güvenilip olup olmadığını sorguluyor. Araştırma bürolarında yoğunluk oluştu.

01.06.2024 22:25
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Dolandırıcılıklar artınca araştırma bürolarında yoğunluk başladı

Kimisi ortağını, kimisi eş adayını araştırıyor

Savaş Yükselyalçın:

"Çevremden çok kişi de dolandırıldı"

ADANA - Adana'da son dönemlerde iş hayatında yaşanan dolandırıcılık olaylarının artması araştırma bürolarına başvuru talebini arttırdı.

Türkiye'nin birçok ilinde iş hayatında yaşanan dolandırıcılık olaylarının artması insanları araştırma bürolarına yönlendirmeye başladı. İnsanlar ortaklık yapmadan artık önce ortaklarını, evlenmeden önce de eş adaylarını araştırmaya ve güvenilip olup olmadığını sorguluyor. Hal böyle olunca da araştırma bürolarında yoğunluk oluştu.

"Mağduriyetlerin önüne geçmek istiyoruz"

Çevresindeki iş insanlarının yaşadığı dolandırıcılık olayları üzerine gerekli Adana'da araştırma bürosu kuran iş insanı Savaş Yükselyalçın, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Yükselyalçın, "Toplumun ihtiyaçları bizi bu fikre itti. Kayıp araçların bulunması, ortaklıkların yapılması sırasında mağduriyetlerin önüne geçmek adına böyle bir oluşumu kurduk. Özellikle ticari konularda ortaklık yapılmadan önce insanlar bizlere başvuruyor, gerekli incelemeleri yapıyoruz. Karşılıksız çek ve dolandırıcılıkların artmasından dolayı bunların araştırılmasında hizmet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Talepler çok fazla"

Siber dolandırıcılıkların artışta olmasının mağduriyetleri arttırdığını aktaran Yükselyalçın, "Son dönemlerde maalesef karşılıksız çeklerle insanlar mağdur oluyor. Bizim çevremizde de böyle olaylar yaşandı. Siber dolandırıcılıklar da arttı. Çevremde de ciddi dolandırılan insanlar olduğu için bizlerde bu oluşumu kurduk. Talepler şuanda çok fazla. Ekibimiz 32 büyükşehirde kuruldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılıklar artınca araştırma bürolarında yoğunluk başladı - Son Dakika

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