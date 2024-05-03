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Dolmuş sürücüsü, yağmur sularının ortasında kalan yolcuyu şoför kapısından içeri aldı

ELAZIĞ - Elazığ'da dolmuş şoförü, dün aniden bastıran sağanak yağış nedeni ile yağmur sularının ortasında kalan yolcuyu, araçtan inip kendi kapısından dolmuşa aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün öğlen saatlerinde merkez Sürsürü Mahallesi Mustafa Uygur Caddesi üzerinde yaşandı. Meteorolojinin açıklamasının ardından kent merkezinde bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Şiddetli yağış sonrası kent genelinde taşkınlar yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bir vatandaş da refüje çıkarak sulardan korunmaya çalıştı. Bu sırada bölgeden geçen bir dolmuş, yolcunun refüjde beklediğini gördü. Yavaş hareketlerle refüje yanaşan sürücü, dörtlülerini yakarak aracı durdurdu. Sürücü, araçtan inerek yolcuyu şoför kapısından dolmuşa aldı.

O anlar, Veysel Üstünkaya isimli vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.