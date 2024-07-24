Dolunay görenleri hayran bıraktı - Son Dakika
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Dolunay görenleri hayran bıraktı

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Düzce'de gece saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay görenleri hayran bıraktı. Dolunayı daha yakından görmek isteyen bazı vatandaşlar yüksek kesimlere çıkarken, şehir merkezi üzerinden bazı vatandaşlar da bu anı ölümsüzleştirmeye çalıştı. Havada net bir şekilde görüntülenen dolunay öte yandan dron ile havadan da kaydedildi.

24.07.2024 01:57
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Dolunay görenleri hayran bıraktı

DÜZCE - Düzce'de gece saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay görenleri hayran bıraktı.

Düzce'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay görenleri hayran bıraktı. Dolunayı daha yakından görmek isteyen bazı vatandaşlar yüksek kesimlere çıkarken, şehir merkezi üzerinden bazı vatandaşlar da bu anı ölümsüzleştirmeye çalıştı. Havada net bir şekilde görüntülenen dolunay öte yandan dron ile havadan da kaydedildi.

Dolunay görenleri hayran bıraktı
Kaynak: İHA

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