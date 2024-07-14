Suikast girişimi sonrası Trump'tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum - Son Dakika
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Suikast girişimi sonrası Trump'tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum

Suikast girişimi sonrası Trump\'tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum

Seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'ye çağrı yapan Trump "Korkmayacağız, bunun yerine inancımızda dirençli ve kötülük karşısında meydan okuyan olarak kalacağız. Ülkemizi ve hepinizi gerçekten seviyorum ve bu hafta Wisconsin'den büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

14.07.2024 15:22
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitinginde kendisini hedef alan suikast girişiminin ardından yeni bir açıklama yaptı.

TRUMP'TAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Trump, Truth Social Media platformu üzerinden yaptığı açıklamada, yarın başlayacak ve adaylığının resmiyete dökülmesinin beklendiği Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'ye çağrı yapan Trump'ın açıklaması şöyle; "Dünkü düşünceleriniz ve dualarınız için herkese teşekkür ederim, zira akla hayale dahi gelmeyecek bir şeyin gerçekleşmesini engelleyen yalnızca Tanrı'ydı.

"KÖTÜLÜK KARŞISINDA MEYDAN OKUYAN OLARAK KALACAĞIZ"

Korkmayacağız, bunun yerine inancımızda dirençli ve kötülük karşısında meydan okuyan olarak kalacağız. Kalbimiz diğer kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Yaralananların iyileşmesi için dua ediyor ve korkunç bir şekilde öldürülen vatandaşımızın anısını kalbimizde yaşatıyoruz. Şu anda, birlik olmamız ve Amerikalılar olarak gerçek karakterimizi göstermemiz, güçlü ve kararlı kalmamız ve kötülüğün Kazanmasına izin vermememiz her zamankinden daha önemlidir. Ülkemizi ve hepinizi gerçekten seviyorum ve bu hafta Wisconsin'den büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum."

SUİKAST GİRİŞİMİ SONRASI GÖZLER KONGREDE

Donald Trump'a miting sırasında düzenlenen suikast girişiminin ardından gözler adaylığının resmen ilan edileceği Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'ye çevrildi. Trump'ın kampanya ekibinden yetkililer ve Cumhuriyetçi Ulusal Komite, Pennsylvania'da Trump'ın mitinginde meydana gelen ölümcül silahlı saldırının ardından partinin yaklaşan kongresinin "planlandığı gibi yapılacağını" bildirdi.

"TRUMP KONGREYE KATILMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYOR"

Trump'ın kampanya yöneticileri Susie Wiles ve Chris LaCivita tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Trump, kendisini Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak aday göstereceğimiz kongremize Milwaukee'de sizlerle birlikte katılmayı dört gözle bekliyor" denildi. Açıklama Cumhuriyetçi Ulusal Komite Başkanı Michael Whatley tarafından da imzalandı. Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 yılı adaylığının resmiyet kazanacağı Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'nin yarın günü Wisconsin eyaletinin en büyük şehri olan Milwaukee'de başlaması planlanıyor.

SALDIRI SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Trump sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamasında, önce ABD Gizli Servisine ve mitingde görevli emniyet personeline teşekkür etmişti. Hayatını kaybeden seçmeninin ailesine başsağlığı dileyen Trump, ağır yaralı taraftarı için de sağlık dileklerini ifade etmişti. Trump şunları kaydetmişti; "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleşmesi inanılmaz. Şu anda ölen saldırgan hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Sağ kulağımın üst kısmını delen kurşunla vuruldum. Bir vızıltı sesi, silah sesleri duyduğumdan ve merminin deriyi parçaladığını anında hissettiğimden bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım. Çok fazla kanama oldu, o zaman ne olduğunu anladım. Tanrı Amerika'yı korusun."

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suikast girişimi sonrası Trump'tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ferhat eser: IMDb puani 3.4 olan filmlerdeki gibi bi suikast sahnesi izledik ABD tarihi için yeni kahraman yeni bir figür artık bu da siyasi sam amcalari olur gibi 0 0 Yanıtla

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