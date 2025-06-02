Ankara Valiliği, yol verme kavgasında döner bıçağı çıkaran kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Yol verme kavgasında döner bıçağı çıkarttı" başlıklı haberlere istinaden polis çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu olayı gerçekleştirenin, 9 suç kaydı bulunan G.A. olduğu tespit edildi.
Şüpheli, suç aleti ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Döner Bıçağıyla Kavga Eden Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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