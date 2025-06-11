Döner Ustasına Nereden Geldiği Belirsiz Kurşun Isabet Etti - Son Dakika
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Döner Ustasına Nereden Geldiği Belirsiz Kurşun Isabet Etti

11.06.2025 16:04
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Adana'da dönerci Ramazan Malgir, başına isabet eden mermi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

ADANA'da başına kurşun isabet eden, tedavisinin ardından taburcu olan döner ustası Ramazan Malgir (39), "Kimseyle husumetim, tartışmam yok. Burada 23 yıllık esnafım. Nereden geldiği belli olmayan bu mermi başıma isabet etti. İnsanlar artık keyfi olarak silah sıkıyor. Ölebilirdim ve 4 çocuğum babasız kalabilirdi. Suçlunun bulunmasını istiyorum" dedi.

Olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki dönercide meydana geldi. Caddedeki dükkan sahibi Ramazan Malgir, döner kestiği sırada bir anda yere yığıldı. Malgir'in başından kan aktığını gören komşu esnafın ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Malgir, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başına kurşun isabet ettiği belirlenen Malgir, tedaviye alındı. Polisin ilk incelemesinde, kurşunun dönerci dükkanının tavanını delip, Malgir'in başına isabet ettiği belirlendi. Silahı ateşleyen kişinin bulunması için soruşturma başlatıldı.

'BİR ANDA SARSILDIM'

Hastanedeki tedavisinin ardından bugün taburcu edilen ve başı sarılı halde işine dönen döner ustası Ramazan Malgir, yaşananları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Malgir, "Ben burada 23 senelik esnafım. Olay günü müşterimin siparişini hazırlarken tam döner kestiğim sırada yukarıdan, iş yerinin tavanından düşen mermiyle sarsıldım. Neye uğradığımı şaşırdım. Kafamdan kanlar akmaya başladı. Sersemledim ve yere yığılıp, düştüm. Hastaneye kaldırıldım. Sonuçta mermi kafama geldi, ölebilirdim. 4 çocuğum babasız kalabilirdi. Şükürler olsun, Rabb'im beni korudu. Taburcu olduktan sonra işime döndüm. Benim kimseyle husumetim, tartışmam yok. Suçlunun bulunmasını istiyorum. Benim canım yandıysa başkasının canı yanmasın" diye konuştu.

'DENETİMLER ARTIRILMALI'

Son dönemde bu gibi vakalara çok şahit olduklarını ve emniyet güçlerinin denetimleri artırması gerektiğini belirten Malgir, "Ölebilir, felç ya da sakat kalabilirdim. İnsanlar artık keyfi olarak silah sıkıyor. Herkesin elinde silah var. Emniyet güçlerimizin daha sıkı denetim yapmasını istiyorum. Benim başıma geldi, kimsenin başına gelmesinö ifadelerini kullandı.

Haber: Gülşah ÖZGEN- Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Döner Ustasına Nereden Geldiği Belirsiz Kurşun Isabet Etti - Son Dakika

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