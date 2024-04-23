Çin'in Dongguan kenti dış ticaretinde büyüme yaşandı

Güncel

GUANGZHOU, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bir imalat merkezi olan Dongguan kentinin dış ticareti 2024'ün ilk çeyreğinde 289,13 milyar yuana (40,7 milyar ABD doları) ulaşırken kent, eyalette ikinci sıradaki yerini korudu.

Yerel yetkililere göre, kentin ithalat ve ihracatındaki büyüme oranı bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,6 artarak 2022'den bu yana aynı dönemdeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Söz konusu dönemde Dongguan'ın entegre devre ihracatı yüzde 5,2 ve düz panelli ekran modülü ihracatı yüzde 24,2 arttı.

Öte yandan, ithalatın yüzde 80'inden fazlası mekanik ve elektrikli ürünlerden oluşurken bu oranda yüzde 5,5 artış görüldü. Bu ürünler arasında, entegre devre ithalatı yüzde 7,5 artış kaydetti.

Kentin Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan pazarlarla ticareti sırasıyla yüzde 8,9, yüzde 15,6 ve yüzde 45,8 oranında hızlı artış sergiledi.

Dongguan'ın yeni dış ticaret modelleri hızla büyürken, sınır ötesi doğrudan satın alma ihracatı yüzde 26,1 ve sınır ötesi e-ticaret ihracatı yüzde 565,8 arttı.

Dongguan'ın ithalat ve ihracatı geçen yıl Ekim ayından itibaren yeniden büyüme ivmesi kazanırken, yıllık toplam dış ticaret değeri 1,28 trilyon yuana yükseldi.