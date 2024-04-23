Çin'in Dongguan kenti dış ticaretinde büyüme yaşandı - Son Dakika
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Çin'in Dongguan kenti dış ticaretinde büyüme yaşandı

Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Dongguan kenti, 2024'ün ilk çeyreğinde 289,13 milyar yuana (40,7 milyar ABD doları) ulaşan dış ticaret hacmiyle eyalette ikinci sıradaki yerini korudu. Kentin ithalat ve ihracatında büyüme oranı bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dongguan'ın entegre devre ve düz panelli ekran modülü ihracatı artarken, mekanik ve elektrikli ürünlerin ithalatında da artış görüldü. Ayrıca, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan pazarlarla ticaretinde hızlı bir artış yaşandı. Dongguan'ın yeni dış ticaret modelleri olan sınır ötesi doğrudan satın alma ve sınır ötesi e-ticaret ihracatı da büyük ölçüde arttı.

23.04.2024 13:10
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GUANGZHOU, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bir imalat merkezi olan Dongguan kentinin dış ticareti 2024'ün ilk çeyreğinde 289,13 milyar yuana (40,7 milyar ABD doları) ulaşırken kent, eyalette ikinci sıradaki yerini korudu.

Yerel yetkililere göre, kentin ithalat ve ihracatındaki büyüme oranı bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,6 artarak 2022'den bu yana aynı dönemdeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Söz konusu dönemde Dongguan'ın entegre devre ihracatı yüzde 5,2 ve düz panelli ekran modülü ihracatı yüzde 24,2 arttı.

Öte yandan, ithalatın yüzde 80'inden fazlası mekanik ve elektrikli ürünlerden oluşurken bu oranda yüzde 5,5 artış görüldü. Bu ürünler arasında, entegre devre ithalatı yüzde 7,5 artış kaydetti.

Kentin Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan pazarlarla ticareti sırasıyla yüzde 8,9, yüzde 15,6 ve yüzde 45,8 oranında hızlı artış sergiledi.

Dongguan'ın yeni dış ticaret modelleri hızla büyürken, sınır ötesi doğrudan satın alma ihracatı yüzde 26,1 ve sınır ötesi e-ticaret ihracatı yüzde 565,8 arttı.

Dongguan'ın ithalat ve ihracatı geçen yıl Ekim ayından itibaren yeniden büyüme ivmesi kazanırken, yıllık toplam dış ticaret değeri 1,28 trilyon yuana yükseldi.

Kaynak: Xinhua

Guangdong, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Dongguan kenti dış ticaretinde büyüme yaşandı - Son Dakika

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