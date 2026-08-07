Dörtyol'da Dron Destekli Uyuşturucu Operasyonu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dron destekli operasyonda 144 kök kenevir ve 650 gram esrar ele geçirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, dron destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları M.A'ya ait otomobili Rabat mevkisinde terk edilmiş halde buldu.
Otomobil ve çevresinde dron destekli arama başlatan ekipler, ormanlık alanda ekili 144 kök kenevir, 650 gram kubar esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 lira ele geçirdi.
Ekiplerce gözaltına alınan M.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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