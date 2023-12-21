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Dörtyol'da İsrail'e protesto yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Dörtyol'da İsrail'e protesto yürüyüşü düzenlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından yürüyüş düzenlendi. Türk ve Filistin bayrakları taşınan yürüyüşte, İsrail aleyhinde sloganlar atıldı ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Dörtyol\'da İsrail\'e protesto yürüyüşü düzenlendi
21.12.2023 - 23:07,  Güncelleme: 23:08
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Saat Meydanı'nda bir araya gelen ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve bazı vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Ellerinde dövizler bulunan gruptakiler, İsrail aleyhinde slogan atarak Çaylı Caddesi'nde kurulan destek çadırına kadar yürüdü.

Burada yapılan basın açıklamasının ardından İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.

Kaynak: AA
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