Dorukhan Büyükışık Davası Devam Ediyor

13.02.2026 20:42
İzmir'de 8 yıl önce ölen Dorukhan Büyükışık'ın davasında sanıkların yargılanması sürüyor.

İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin açılan 2 davanın birleştirilmesi sonrası arasında şantiye çalışanları ile polislerin de olduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi.

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, müşteki anne Nihal ve baba Ethem Büyükışık ile taraf avukatları katıldı. Bazı sanıklar ve tanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, dosya kapsamında ilgili kurumlardan istenen belgelerin tamamlandığını söyledi.

Olayın yaşandığı yıl Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis merkezi amiri olarak görev yapan sanık İ.K. savunma yaptı.

Soruşturma kapsamında bölgeye gittiğini aktaran İ.K, kamera kaydının bulunduğu 2 bölge olduğunu ancak şifre bulunduğu için kayıtlara erişemediğini öne sürdü.

Olayı "şüpheli ölüm" olarak değerlendirdiklerini ifade eden İ.K, "2 bekçi vardı, düşme sesiyle bağırma duyduklarını anlattı." dedi.

Mahkeme başkanının olay anında maktule ait cep telefonu ile araç anahtarının yerlerinin değiştirildiğine yönelik sorusuna karşı İ.K, "O eşyaların açısını bilmem, nasıl muhafaza edilmesi gerekiyorsa öyle muhafaza ettim." yanıtını verdi.

Sanık İ.K, maktulün babası Büyükışık ile avukatlarının kendisini suçlayıcı sorularına ise tepki gösterdi.

Sanık olarak dinlenen emekli polis memurları H.A. ile H.K. ise suçlamaları kabul etmedi.

Dönemin emniyet müdürü tanık olarak dinlendi

Tanık anlatımlarıyla süren duruşmada olayın yaşandığı yıl Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü olan İ.Y. de olayı "şüpheli bir durum" olarak gördüklerini ve sürüncemede kaldıklarını belirterek, "İnşaat sahibinin oğlu o gün beni arayarak ihbarda bulundu. Ben de 112 Acil Servis'i aramasını söyledim." diye konuştu.

İnşaat firmasının sahibi M.T. ise güvenlik kameralarının çalışmamasıyla ilgili bir bilgisinin olmadığını savundu.

İnşaat firma sahibinin oğlu T.T. de olay yerine gittiğinde maktulün sırt üstü yattığını ancak olayda garip bir durum olduğunu düşündükleri için ilçe emniyet müdürünü aradıklarını söyledi.

Başka bir suçtan tutuklu bulunan K.K. ise 2021 yılında G.A. isimli biriyle tanıştığını anlatarak, "Evinde cop ile ortası zincirli kelepçe verdi. Daha sonra bunları istedi. Bir parkta buluşup alkol aldığımız sırada bana inşaat demiri, cop ve kelepçeyle bir çocuğu dövdüğünü sonra Narlıdere'de bir inşaattan attığını ve olayı intihar olarak lanse ettiğini anlattı. Çocuğun emekli bir askerin çocuğu olduğunu söyledi. Ben Dorukhan Büyükışık olayını duymamıştım, cezaevinde bu olayı duyunca G.A'nın anlattıklarıyla aynı olunca tanık olmak istedim." ifadelerini kullandı.

Maktulün ölü muayenesini yapan adli tıp uzmanı G.B. ise şunları söyledi:

"Maktulün elbisesini çıkardım, muayene ettim ve garip bir durum sezdim. Hatta sözlerim, olay yeri kamerasına yansımış. Polisler benden, o anki ilk izlenimlerimi sormuştu. Hatırladığım kadarıyla meslek hayatım boyunca hiç bu kadar yüksekten düşüp de bu kadar az yara alan vakaya rastlamamıştım. 'Yüksekten düşme olmayabilir' dedim. Vücutta çok küçük iki sıyrık vardı."

Maktulün olay yeri inceleme fotoğraflarının gösterilmesi üzerine G.B, cesedin yatış şeklini, muayene ettiği sıradakinden farklı olduğunu belirtti.

Söz alan baba Büyükışık, G.B. ile konuştuğunu, o zamanlarda kendisine olayın üzerine gitmesini, konunun yüksekten düşme olmadığı şeklinde telkinde bulunduğunu ileri sürdü.

Savunmaların ardından söz alan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve sanıkların mevcut hallerinin devamını talep etti.

Sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın (26), inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Ayrıca, şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

10 Ekim 2025'te "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile müebbet hapis cezası istemiyle 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.

Kaynak: AA

