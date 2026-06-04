Dorukhan Büyükışık Davasında Yeni Gözaltılar - Son Dakika
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Dorukhan Büyükışık Davasında Yeni Gözaltılar

Dorukhan Büyükışık Davasında Yeni Gözaltılar
04.06.2026 11:26
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İzmir'de Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin daha önce 24 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 1 kişi daha yakalanıp gözaltına alındı.

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Olay, kayıtlara 'intihar' olarak geçerken; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı ve olayda görevli komiserler Atakan Kaçar (44), Deniz Asıcı (36), polis memurları Duygu Öztürk (35), Fikret Sarıaslan, Halil Arslandağ (55), Musa Erikçi (55) komiser yardımcısı Hüseyin Vurucu (49) ve Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal (59) hakkında 'Görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Soruşturmanın devamında şantiyede bekçi olarak görev yapan Hüseyin Kaya (69), Hulusu Aras (77), Tayfun Çakmakçı (41) ile işçi Bilal Çelik (47) ve yakın bir bölgede bekçi Ali Gülbaşı (77) hakkında 'Kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezası istemiyle de iddianame hazırlandı. İddianamede; ölümün maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir aletle vurma ile gerçekleştikten sonra cesedin belirtilen konuma getirilmiş olabileceğine dair bulgular taşıdığı bilgisi de yer aldı. İddianame, İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Her iki dava sürerken, dosyalar birleştirildi. 13 tutuksuz sanığın İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları sürüyor.

26 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca görevlendirilen İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mayıs'ta İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı bulunan inşaat firması sahipleri, polis memurları ve işçiler, toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

TÜMÜ TUTUKLANDI

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında Tanyer İnşaat Firması ortakları Mehmet Münir Tanyer ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal, Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar ve Grup Amiri Komiser Hüseyin Vurucu'nun da yer aldığı 23 şüpheli tutuklandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süredir yurt dışında firari durumda olduğu değerlendirilen saha mühendisi ve inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt da 26 Mayıs'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin Türkiye'ye giriş yaptığı süreçte tespit edilerek yakalandığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Aykurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİR ŞÜPHELİ DE HAVALİMANI'NDA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve olay tarihinde Olay Yeri İnceleme Ekibi Komiseri olarak görev yapan Atakan Kaçar da bu sabah İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Atakan Kaçar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan aranan diğer 1 firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Tutuklama, 3. Sayfa, Gözaltı, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dorukhan Büyükışık Davasında Yeni Gözaltılar - Son Dakika

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