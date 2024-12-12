Döşemealtı'nda Korkunç Cinayet Davası

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Kocaoğlu (48) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Savunma yapan sanık, eski eşi Ayten Çağıran'ın (44) yanına öldürme kastıyla değil barışmak amacıyla gittiğini iddia ederek, "Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum." dedi.

Tanıkların "kadının başına copla vurduğu" yönündeki ifadelerini kabul etmeyen sanık Kocaoğlu, "Maktulle tartıştık. Aramızda itiş kakış oldu. O ara kafasını kombiye vurdu. Komşumuzun eski eşimi hastaneye götürdüğünü öğrendim. Ben copla kafasına vurmadım. Hastaneye yanına da gittim." diye konuştu.

"Öldürme planlarını yazdığı not kağıtları"

Duruşmada müşteki avukatları, sanığın cüzdanında ele geçirildiği ve iki kişiyi öldürme planlarını içerdiği öne sürülen not kağıtlarını mahkemeye sundu.

Kağıtlarda, sanığın hem eski eşini hem de evliyken birlikte olduğu kadını öldürmek için kendi el yazısıyla yazdığı planların olduğunu iddia eden avukatlar, bundan dolayı cinayetin önceden tasarlanmış olduğunu savundu.

İlk not kağıdında maddeler halinde "Geceden çıkışta uyumaya gidiyorum. Seydi'ye telefonu bırakıyorum. Seydi ara sıra mesaj atıyor. Motosikletle gidiyorum. Akşam iş çıkışı bekliyorum. İş çıkışı takip ediyorum eve girerken bunu alıyorum, götürüyorum ıssız bir yerde konuşturuyorum ve infazı gerçekleştiriyorum." ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

"Önce mektup sonra öldürme planı" iddiası

Sanığın eşini aldattığı iddia edilen kadına yönelik hazırladığı mektupta ise "Benimle evlenmek için söz verdin. Senin için karımdan boşandım. Karımdan, çocuklarımdan, malımdan oldum. Dünya kadar paramı yedin, içtin. En son konuşmamızda bana, 'Senin paranı yemek için seninle birlikte oldum' dedin. 'Bunu senin yanına bırakmam' dedim. Bu da sana ömrün boyunca ders olsun. Benim canımı yaktın senin de canın yansın." yazdığı kaydedildi.

Aynı kadına yönelik ikinci cinayet planı notunda da "Geceden çıkışta telefonu Seydi'ye bırakıyorum. Motosikletle gidiyorum. İş çıkışı takip ediyorum. Apartman girişinde bekliyorum, geldiğinde bayıltıyorum ve gözlerini çıkarıyorum. Mehmet'in araba ile geri dönüyorum. Motosiklet orada kalıyor. Aramalarını bekliyorum. Aradıkları zaman Neşat'ın araba ile gidiyorum." ifadelerine yer verildiği iddia edildi.

Mahkeme heyeti, Abdulkadir Kocaoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, kağıtlardaki yazının sanığa ait olup olmadığının incelenmesi ve dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Abdulkadir Kocaoğlu, Akdeniz Bulvarı'nda 22 Haziran 2024'te önceki gün tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı bıçaklayarak öldürmüş ve olay yerine gelen polise teslim olmuştu.

Çağıran'ın otopsisinde boğazındaki bıçak kesiğinin yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi tespit edilmişti.

Tutuklanan eski koca hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.