Down Sendromlu Öğrenciye Şiddet Uygulayan Öğretmene Para Cezası - Son Dakika
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Down Sendromlu Öğrenciye Şiddet Uygulayan Öğretmene Para Cezası

Down Sendromlu Öğrenciye Şiddet Uygulayan Öğretmene Para Cezası

Ankara'da Down sendromlu Berat Ü.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan öğretmen, 'basit yaralama' suçundan 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın kişilik özelliklerini dikkate alarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mağdur öğrencinin annesi, verilen cezadan memnun kalmadı ve kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

08.02.2025 12:09  Güncelleme: 12:15
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ANKARA'da Down sendromlu Berat Ü.'ye (17) şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan öğretmen Mücahit Mert H. (28), 'Basit yaralama' suçundan 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Takdiri indirim uygulayan mahkeme, sanığın kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışları nedeniyle hükmün açıklanmasını da geri bıraktı.

Kahramankazan'daki Özel Eğitim Uygulama Okulu 10/A sınıfı öğrencisi Berat Ü.'nün vücudunda morlukları fark eden annesi Seray Cengiz, geçen yıl 24 Mayıs'ta okul yönetimine durumu sordu. Okulun müdür yardımcısı, Berat Ü.'nün sınıf arkadaşıyla sürtüşme yaşadığını, vücudundaki morlukların da bu nedenle olduğunu iddia etti. Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan Cengiz, şikayette bulundu. Savcılık soruşturması kapsamında okulun güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde; öğretmen Mücahit Mert H.'nin, Down sendromlu Berat Ü.'ye şiddet uyguladığı görüldü. Bunun üzerine tutuklanan öğretmen Mücahit Mert H. hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. 19 Temmuz'daki 2'nci duruşmada sanık öğretmen Mücahit Mert H., tutuklu bulunduğu 45 günlük süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kahramankazan 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık, hakim karşısına çıktı. Taraf avukatları ve müşteki tarafı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Mağdur öğrencinin 18 yaşından küçük olması ve salonda yer bulunmaması nedeniyle izleyiciler ve basın mensupları, salona alınmadı. Son sözü sorulan sanık öğretmen, suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanığa 'Basit yaralama' suçundan önce 360 gün hapis cezası verdi. Daha sonra verilen cezanın geleceği üzerindeki etkileri düşünülerek takdiri indirimi yapıldı ve 12 bin lira adli para cezası verildi. Sanığın kişilik özellikleri, geçmişi, duruşmadaki tutum ve davranışları ile yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşması nedeniyle de hükmün açıklanması geri bırakıldı.

'ACI İÇİNDEYİM'

Duruşma sonrası açıklama yapan anne Seray Cengiz, "Bir anne olarak hiç tatmin olmadım. Vicdanım çok rahatsız. Berat'ın sesi, eli, ayağı, gözü olarak bu davanın peşini bırakmayacağım. Bir üst mahkemeye taşıyacağız. Ama isterdim; bir annenin, hakime hanımın, savcı hanımın kendi evlatlarına yapılmış bir şiddeti nasıl değerlendirirlerse bu mahkemede de o şekilde bir değerlendirme beklerdim. Acı içindeyim" dedi.

'BİR ÜST MAHKEMEYE GÜVENİYORUZ'

Avukat Çiğdem Tan da vicdanları sızlatan bir karar olduğunu söyleyerek, "Şu anda bir üst mahkemeye başvurmaktan başka yapacak bir şey yok. Sanık, bu canavarca davranışının karşısında sadece 12 bin lira adli para cezasıyla sıyrıldı. Adalete güvendik; ama maalesef istediğimiz gibi bir sonuç olmadı. Bir üst mahkemeye güveniyoruz. Eksik hususlar var. Dinlenmeyen tanıklarımız var. Önemli, gizli tanıklarımız vardı. Bu davranışların devamlılığına ilişkin tanıklarımız vardı. Mahkeme kapısına kadar da gelmişti, dinlenmedi. Bu açıdan da inşallah bir üst mahkeme sesimizi duyacak ve kararı bozacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Down Sendromlu Öğrenciye Şiddet Uygulayan Öğretmene Para Cezası - Son Dakika

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