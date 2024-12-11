DP'den Deprem Eğitimi İçin Soru Önergesi - Son Dakika
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DP'den Deprem Eğitimi İçin Soru Önergesi

DP Sözcüsü Altıntaş, depremde hasar gören okullar ve eğitim sorunlarını TBMM'ye taşıdı.

11.12.2024 15:39
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(ANKARA) - Demokrat Parti (DP) Sözcüsü Haydar Altıntaş, 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesinde eğitimde yaşanan sorunları TBMM gündemine taşıyarak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi sundu.

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Altıntaş, 6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan veya hasar gören okulların yenilenmemesi ve öğrencilerin çadır sınıflarda eğitim görmeye devam etmesine tepki gösterdi. Altıntaş, eğitimde yaşanan altyapı eksikliğinin çocukların eğitim hakkını ihlal ettiğini belirtti. 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde eğitim altyapısındaki eksikliklere dikkati çekerek Milli Eğitim Bakanı Tekin'in yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi sundu.

Altıntaş, yıkılan veya ağır hasar gören okulların yerine yeni binaların inşa edilmediğine ve bazı bölgelerde çocukların hala çadır veya konteyner sınıflarda eğitim gördüğüne yönelik iddiaların endişe verici olduğunu belirtti. Eğitimde altyapı eksikliklerinin, deprem bölgelerinde yaşayan çocukların eğitim hakkını engellediğini ve sosyo-ekonomik eşitsizlikleri derinleştirdiğini vurguladı. Altıntaş, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

"Deprem bölgelerinde yıkılan veya ağır hasar gören toplam okul sayısı ve ilçelere göre dağılımı nedir?

Okulların yeniden inşası için Bakanlık tarafından ayrılan bütçe ne kadardır ve bu bütçenin ne kadarı harcanmıştır?

Yeni okulların tamamlanma takvimi nedir ve neden halen birçok okulun tamamlanmadığı ifade edilmektedir?

Öğrencilerin çadır veya konteyner sınıflarda eğitim görmeye devam ettiği iddiaları doğru mudur?

Bölgede eğitim gören öğrencilere ve öğretmenlere yönelik psiko-sosyal destek sağlanmakta mıdır?

Depremden kaynaklanan öğrenim kaybının telafisi için Bakanlık tarafından bir program uygulanmakta mıdır?

Deprem riski yüksek diğer illerde okul binalarının dayanıklılığı için yürütülen çalışmalar nelerdir?"

"Çocuklarımızın geleceği için atılacak her adım, ülkemizin geleceği için atılmış bir adım olacaktır"

Altıntaş, bu soruların cevaplanarak kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmasının, eğitim hakkı ihlallerinin önüne geçilmesi ve öğrencilerin geleceğinin güvence altına alınması açısından kritik olduğunu belirterek, "Deprem bölgesindeki çocuklarımızın geleceği için atılacak her adım, ülkemizin geleceği için atılmış bir adım olacaktır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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