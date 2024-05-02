DPÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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DPÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi

DPÜ Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarına tepki gösterdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ), İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki ve Filistinlilere destek amacıyla öğrenci topluluklarınca yürüyüş düzenlendi. Öğrenciler, Rektörlük binasına kadar Filistin ve Türk bayrakları ile dövizlerle yürüdü. Rektör Kızıltoprak, öğrencileri Gazze'deki katliama karşı duyarlıklarından dolayı tebrik etti ve barış istediklerini belirtti. Yürüyüşün ardından konferans düzenlendi.

02.05.2024 16:25
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ), İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki ve Filistinlilere destek amacıyla öğrenci topluluklarınca yürüyüş düzenlendi.

DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi önünde toplanan öğrenciler, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile dövizlerle Rektörlük binasına kadar yürüdü.

Öğrencileri karşılayan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Gazze'deki katliama karşı duyarlıklarından dolayı onları tebrik etti.

Kızıltoprak, yaptığı konuşmada, ABD'deki üniversitelerde de Filistin'de akan kanın durması için eylemler yapıldığını anımsattı.

Türkiye ve bölgesinde, tüm insanlık coğrafyasında barış istediklerini belirten Rektör Kızıltoprak, "Umut ediyor ve bekliyorum; Amerika'daki vicdan sahibi öğrencilerin, öğretim üyelerinin harekete geçirdiği binlerce insanın vicdanı Filistin, Doğu Türkistan ve dünyanın her yerinde meydana gelen zulümleri sona erdirir." dedi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yürüyüşün ardından Fen Edebiyat Fakültesi'nde Dr. Lütfü Özşahin, "Batı Medeniyetinin Temelleri ve İsrail" başlıklı konferans verdi.

Kaynak: AA

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