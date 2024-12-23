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DPÜ, Suriye Öğretmenleri Yetiştirecek

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Suriye'nin öğretmenlerini yetiştirmeye talip olduklarını açıkladı.

23.12.2024 21:12
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Suriye'nin öğretmenleri yetiştirmeye talip

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversitenin uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalarını ve Suriye ile ilişkilerdeki vizyonunu dile getirdi. Prof. Dr. Kızıltoprak, üniversitenin Suriye'nin eğitim alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir misyon üstlenebileceğini belirtti.

"Yeni Suriye'nin öğretmenlerini yetiştireceğiz"

DPÜ İletişim Topluluğu tarafından düzenlenen "İletişim Zirvesi" etkinliğinde konuşan Rektör Kızıltoprak, "Üniversitemizde de düşen işler var bu mimarda. Sayın Dekanımızla görüştük. Biz, Suriye'nin öğretmenlerini yetiştirmeye talibiz. Yeni Suriye inşa edilirken, sanat, matematik, dil, fizik, tarih gibi farklı branşlarda öğretmenleri yetiştirme kapasitemiz ve birikimimiz var. Bu faaliyetleri sürdürmek için kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"DPÜ 8 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor"

Kızıltoprak, üniversitenin 8 binden fazla uluslararası öğrenciye eğitim verdiğini hatırlatarak Suriyeli öğrencilerle de özel projeler geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti. "Suriye ile ezelden beri akrabayız. Süleyman Şah ve Evliya Çelebi'nin izinden giderek bu bağı güçlendireceğiz" diyen Kızıltoprak, kültürel ve tarihi bağların önemine dikkat çekti.

Rektör Kızıltoprak, üniversitenin sadece akademik değil, insani ve ahlaki görevlerini de yerine getirdiğini vurguladı. Bu kapsamda Domaniç Meslek Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nin öğretim üyelerinin Suriyeli öğrencilerle ilgili projelerde aktif rol aldığını belirtti.

Konuşmasını, öğrenciler, akademisyenler ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek sürdüren Kızıltoprak, yeni yıl temennilerini şu sözlerle dile getirdi: "Yeni yılda ülkemizin daha büyük, toplumumuzun daha mutlu, bölgemizin ise daha huzurlu olmasını diliyorum. Bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Akademik ekibimizle birlikte bu gönül işlerini de yapmayı sürdüreceğiz.

DPÜ, Suriye Öğretmenleri Yetiştirecek
Kaynak: İHA

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