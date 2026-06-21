Dr. Volkan Konya: Sağlık ve Sanatı Birleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dr. Volkan Konya: Sağlık ve Sanatı Birleştiriyor

21.06.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da hekimlik yapan Dr. Konya, yardım gecelerinde şarkı söyleyerek çocuklara destek oluyor.

SAMSUN'da İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Volkan Konya (52), gündüzleri hastanede hastalarına şifa dağıtırken, akşamları da lösemili, kanserli ve ihtiyaç sahibi çocuklar yararına düzenlenen yardım gecelerinde sahne alarak şarkı söylüyor, şov programları yapıyor. Volkan Konya, "Bazen fıkralar anlatıyorum, bazen anılar anlatıyorum, bazen bilgi veriyorum, bazen hüzünleniyoruz ama genellikle eğleniyoruz ve keyif alıyoruz" dedi.

Samsun Gazi Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Volkan Konya, hekimlik mesleğinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alıyor. Haftanın belirli günleri mesai saatlerinin dışında, engelli, kanser hastası, depremzede veya dar gelirli ailelerin çocukları için gönüllü olarak sahne alan Dr. Konya, organizasyonlarda şarkılar söyleyip, sahne şovları yapıyor. Etkinliklerden elde edilen gelirleri de dernekler aracılığıyla ilgili yerlere ulaştıran Dr. Konya, yaptığı işten büyük zevk aldığını söyledi.

'TALEPLER GELDİĞİ İÇİN SOSYAL PROJELERE KATILDIM'

Sosyal projelerde olmayı sevdiğini belirten Volkan Konya, "Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM) başta olmak üzere birçok etkinlikte, talepler geldiği için sosyal projelere katıldım. Birçok organizasyon yaptım. Aslında konser gibi ama genel itibarıyla aslında onun bir şov programı olması ve bir yardım amaçlı organizasyon olması vesilesiyle bu tür etkinlikleri yaptık, yapıyorum ve yapmaya da devam ediyorum. LÖSAM başta olmak üzere engeller için, okuyan öğrencilerimiz için de yaptık. 6 Şubat depreminden sonra depremzedelerimiz için de yaptık. En son da ekonomik anlamda sıkıntı olan çocuklarımız için de düzenlemiştik. Bunları dernek organizasyonları şeklinde yapıyoruz ve bunların liderliğini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

'BEN SADECE ARACI OLUYORUM'

Haftanın belli günleri etkinliklere katıldığını belirten Dr. Konya, "Benim profesyonel işim hekimlik. Ben mesai saatlerinde sabah 08.00-08.30, akşam 16.30-17.00 aralığında sonuç olarak ben burada hekimlik mesleğini yapıyorum. Bunun dışında kalan zaman dilimi içerisinde sosyal etkinliklere elimden geldiğince haftada 1 gün, 2 gün bazen 3 gün katılıyor ve bunlara destek olmaya çalışıyorum. Orada elde edilen gelirlerinde, dernekler aracılığıyla ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlıyoruz. Ben sadece aracı oluyorum aslında burada. Ama bu aracılığı yaparken de gerçekten Samsun'da buranın çocuğu da olman ve buranın hekimi de olman vesilesiyle iyi bir çevremiz var. Bu çevremizden de genel anlamda destek görüyoruz. Kendi yakın çevremizden destek görüyoruz. Onun ötesinde tabii kendim yine bir kitapla ilgili çalışmalarım oluyor. 3 tane romanım var benim. 4'üncüsünü de dilerim önümüzdeki sene çıkarmış olacağım. Genel anlamda sosyal etkinliklere zaman ayırmaya çalışıyorum. Kendi yapamadığım projelere de bireysel bir Volkan Konya olarak katılıp, oralara da destek olmaya elimden geldiğince çalışıyorum. Birbirimize destek olmamız gerektiğini de düşünüyorum" dedi.

'ETKİNLİKLERİN HEPSİNDE İNTERAKTİF OLUYORUZ'

Volkan Konya, "Müzikal anlamda yapmış olduğum etkinliklerin, yaptığım sahnelerin temel yaklaşımı şovdur. Aslında bir konser değil. Ben profesyonel bir sanatçı değilim. Her şeyden önce müziğe aşık bir insanım ve hizmeti yaparken, bu destekleri yaparken şov programları yapıyorum. Orada şarkıların, türkülerin hikayelerini anlatıyorum. Bazen fıkralar anlatıyorum, bazen anılar anlatıyorum, bazen bilgi veriyorum, bazen hüzünleniyoruz ama genellikle eğleniyoruz ve keyif alıyoruz. Tabii 400-500 kişinin karşısında bunları yapabilmek, o alkışları alabilmek büyük bir keyif. ve katıldığım bu ve yaptığım bu etkinliklerin hepsinde interaktif oluyoruz. Herkes katılıyor. İnanılmaz keyifli oluyor. Birbirimizle atışmalar şeklinde de organizasyonlar yapıyoruz. Bu benim için büyük bir keyif oluyor. Karşı taraf için de keyif oluyor" diye konuştu.

'BU ORGANİZASYONLARI DAHA DA BÜYÜTEBİLİRİZ'

Bu tür organizasyonları büyütmek için desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Dr. Konya, "Etkinlikleri hep yakın çevrem ve dostlarımla yapıyorum. Bu benim için büyük bir kazanç ve bunları yapabilmemin sebebi de onlar. Ama ben daha büyük isimlerden, daha büyük yerlerden destek görmeyi bekleyen bir insanım. Belediyeler gibi mesela. Çünkü bu organizasyonları daha da büyütebiliriz, daha çok insana ulaşabiliriz. Ben bunun için hazırım. Enerjim de var, mücadele gücüm de var, isteğim de var. Dilerim o destekleri de büyüklerimizden görürüz günün birinde diye düşünüyorum" dedi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN,

Kaynak: DHA

Etkinlik, Sağlık, Samsun, Güncel, Konya, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dr. Volkan Konya: Sağlık ve Sanatı Birleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede
Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki ’Genel Başkan’ polemiği yayına damga vurdu Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha muradına erdi Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi
Fas, İskoçya karşısında tek golle galip Fas, İskoçya karşısında tek golle galip
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor
Dünya Kupası’nda şoke eden sakatlık Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek Dünya Kupası'nda şoke eden sakatlık! Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek
Tuncay Şanlı’dan A Milli Takım’a sahip çıkma çağrısı Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a sahip çıkma çağrısı
Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı
Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco’da yer yerinden oynadı Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco'da yer yerinden oynadı
Vincenzo Montella galibiyetin şifresini açıkladı Vincenzo Montella galibiyetin şifresini açıkladı

11:16
İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz’ı 70 milyon TL dolandıran zanlı paralarla yakalandı.
İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı 70 milyon TL dolandıran zanlı paralarla yakalandı.
10:37
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış
10:04
YKS maratonu devam ediyor İkinci oturum AYT başladı
YKS maratonu devam ediyor! İkinci oturum AYT başladı
09:58
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
09:42
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber
09:19
Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
08:13
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
07:57
Melis Sezen tatilde Bikinili pozlarına yorum yağdı
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı
07:43
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
06:47
Trump, Netanyahu’yu gözden çıkardı Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı
Trump, Netanyahu'yu gözden çıkardı! Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 11:21:01. #7.13#
SON DAKİKA: Dr. Volkan Konya: Sağlık ve Sanatı Birleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.