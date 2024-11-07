DSÖ'den Gazze'deki Hastalara Tahliye

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki 86 hastanın daha tahliyesinin gerçekleştiğini bildirdi.

Ghebreyesus, Gazze'deki tıbbi tahliyelere ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

DSÖ ve ortakları tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen Gazzeli 80 hastanın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ulaştığını belirten Ghebreyesus, çoğunluğunun kanser veya yaralanmayla ilgili tedaviye ihtiyacının bulunduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, insanların yaşamlarının kritik sağlık hizmetlerine bağlı olduğu bu son derece karmaşık misyon için verdikleri destek ve işbirliği için BAE Dışişleri Bakanlığına teşekkürlerini iletti.

Bir diğer X paylaşımında Gazze'deki 6 çocuğun dün Romanya'ya tıbbi tahliyelerinin gerçekleştiğini kaydeden Ghebreyesus, üçünün kanser tedavisi, ikisinin kan hastalığı ve birinin ise yaralanmayla ilgili tedavi göreceğini bildirdi.

Ghebreyesus, "Bir kez daha tıbbi tahliyelerin hızla onaylanması, sağlık hizmetlerinin reddedilmesinin sona ermesi ve tıbbi tahliyeler için mümkün olan tüm geçişlerin kullanılması için çağrıda bulunuyoruz. Gazze'deki tüm hastalar için en iyi ilaç barıştır." ifadelerini kullandı.

DSÖ Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'de 12 bin ila 14 bin kritik hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu tahmin ettiklerini bildirmişti.