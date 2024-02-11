DSÖ, Filistin Kızılayı\'nın İsrail saldırısında hayatını kaybeden personeline destek mesajı paylaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Kızılayı'nın 2 personelinin İsrail'in bombalı saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin dayanışma mesajı paylaştı.
DSÖ'nün X hesabından, Filistin Kızılayı'nın 6 yaşındaki Hind Receb ve yakınlarını kurtarmak üzere yola çıkan ekibine ait ambulansın İsrail tarafından bombalanmış halde bulunması ve 2 personelin öldürülmesiyle ilgili açıklamasına dair paylaşımda bulunuldu.
"DSÖ, Filistin Kızılayı'ndaki meslektaşlarıyla dayanışma içinde." ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, 6 yaşındaki Hind'e ulaşmaya çalışırken öldürülen cesur Filistin Kızılayı personeli Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un yasının tutulduğu belirtildi.
Hind de dahil öldürülenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, "Sağlık çalışanları uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunuyor. Görevlerini her zaman güvenli bir şekilde yerine getirebilmeli ve ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmeleri için güvenli erişimleri sağlanmalıdır." denildi.
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun X'ten yaptığı paylaşımda da Filistin Kızılayı'ndan 2 kişi ve Hind'in trajik ölümünden derin üzüntü duyulduğu bildirildi.
Paylaşımda, sivillerin, hastanelerin ve insani yardım çalışanlarının korunması çağrısı yapıldı.
Filistin Kızılayı, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'dan günlerdir haber alınamadığını kaydetmişti.
İsrail güçlerinin 12 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan Hind Receb ve 5 yakınının cansız bedenlerine bu sabah ulaşılmıştı.
?
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.74 km olan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği aktarıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken motoru tutuşan cip alev alev yandı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.
Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya'dan kaynaklanan askeri tehdit potansiyeli nedeniyle ülkesinin 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmesi gerektiğini söyledi. Rusya lideri Putin'in Ukrayna'nın ötesine uzanmasını da ihtimal dahilinde gördüğünü belirten Breuer, "Rusya'nın Duma kararıyla savaş ekonomisine geçtiğini gördük. Şu anda olasılık artıyor" dedi.
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
Son Dakika › Güncel › DSÖ, Filistin Kızılayı'nın İsrail saldırısında hayatını kaybeden personeline destek mesajı paylaştı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?