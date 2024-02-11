DSÖ, Filistin Kızılayı\'nın İsrail saldırısında hayatını kaybeden personeline destek mesajı paylaştı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Kızılayı'nın 2 personelinin İsrail'in bombalı saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin dayanışma mesajı paylaştı.

DSÖ'nün X hesabından, Filistin Kızılayı'nın 6 yaşındaki Hind Receb ve yakınlarını kurtarmak üzere yola çıkan ekibine ait ambulansın İsrail tarafından bombalanmış halde bulunması ve 2 personelin öldürülmesiyle ilgili açıklamasına dair paylaşımda bulunuldu.

"DSÖ, Filistin Kızılayı'ndaki meslektaşlarıyla dayanışma içinde." ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, 6 yaşındaki Hind'e ulaşmaya çalışırken öldürülen cesur Filistin Kızılayı personeli Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un yasının tutulduğu belirtildi.

Hind de dahil öldürülenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, "Sağlık çalışanları uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunuyor. Görevlerini her zaman güvenli bir şekilde yerine getirebilmeli ve ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmeleri için güvenli erişimleri sağlanmalıdır." denildi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun X'ten yaptığı paylaşımda da Filistin Kızılayı'ndan 2 kişi ve Hind'in trajik ölümünden derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Paylaşımda, sivillerin, hastanelerin ve insani yardım çalışanlarının korunması çağrısı yapıldı.

Filistin Kızılayı, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'dan günlerdir haber alınamadığını kaydetmişti.

İsrail güçlerinin 12 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan Hind Receb ve 5 yakınının cansız bedenlerine bu sabah ulaşılmıştı.

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