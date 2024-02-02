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DSÖ: Gazze'de insanlar hayal bile edilemeyecek şartlara katlanıyor - Son Dakika
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DSÖ: Gazze'de insanlar hayal bile edilemeyecek şartlara katlanıyor

DSÖ: Gazze\'de insanlar hayal bile edilemeyecek şartlara katlanıyor

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki Dünya Sağlık Örgütü Ofisi tarafından, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden ablukasına yönelik yapılan açıklamada, 'İnsanlar hayal bile edilemeyecek şartlara katlanıyor' denildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 119 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail güçlerinin bölgede sürdürdüğü acımasız saldırılar yerleşim yerlerini yok ederken, çoğu çocuk ve kadın 27 bin 131 Filistinliyi ise hayattan kopardı. Soğuk kış günlerinde barınacak yeri kalmayan veya çadırlarda yaşamlarını sürdüren Filistinliler için zaten zor olan durum ise daha da kötüleşiyor. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, 'İnsanlar hayal bile edilemeyecek şartlara katlanıyor. Bitkin, aç ve travma geçirmiş durumundalar. Aileler her şeylerini kaybettiler ve defalarca yerinden edilmeyle karşı karşıyalar. Binlerce kişi soğuk ve yağmura karşı elverişli düzeyde barınaktan yoksunken, hastalıklar durumu daha da zorlaştırıyor' ifadeleri kullanıldı.

02.02.2024 20:27
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- DSÖ: " Gazze'de insanlar hayal bile edilemeyecek şartlara katlanıyor"

GAZZE - İşgal altındaki Filistin topraklarındaki Dünya Sağlık Örgütü Ofisi tarafından, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden ablukasına yönelik yapılan açıklamada, "İnsanlar hayal bile edilemeyecek şartlara katlanıyor" denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 119 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail güçlerinin bölgede sürdürdüğü acımasız saldırılar yerleşim yerlerini yok ederken, çoğu çocuk ve kadın 27 bin 131 Filistinliyi ise hayattan kopardı. Soğuk kış günlerinde barınacak yeri kalmayan veya çadırlarda yaşamlarını sürdüren Filistinliler için zaten zor olan durum ise daha da kötüleşiyor. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "İnsanlar hayal bile edilemeyecek şartlara katlanıyor. Bitkin, aç ve travma geçirmiş durumundalar. Aileler her şeylerini kaybettiler ve defalarca yerinden edilmeyle karşı karşıyalar. Binlerce kişi soğuk ve yağmura karşı elverişli düzeyde barınaktan yoksunken, hastalıklar durumu daha da zorlaştırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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Dünya Sağlık Örgütü, İsrail, Gazze, Uluslararası, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: DSÖ: Gazze'de insanlar hayal bile edilemeyecek şartlara katlanıyor - Son Dakika
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