DSÖ: Gazze'de Sivillere Yönelik Artan Şiddet

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in saldırdığı ve kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde sivillere yönelik artan şiddet ve erişim eksikliğinden endişe duyduğunu, ekimin ilk yarısında Gazze'nin kuzeyi için görevlendirilen 54 Birleşmiş Milletler (BM) misyonundan sadece birine izin verildiğini bildirdi.

DSÖ Medya Birimi, İsrail'in saldırıları ve ablukasını yoğunlaştırdığı Gazze'nin kuzeyindeki son duruma ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

"Gazze'nin kuzeyinde sivillere yönelik artan şiddet ve erişim eksikliğinden endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, DSÖ'nün insani yardım misyonlarının sürdürülebilir şekilde kolaylaştırılması, insani yardım çalışanları için güvenliğin sağlanması ve ateşkes çağrısını yineledi.

Açıklamaya göre, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan, Endonezya ve El-Avde hastanelerini kapsayan yoğun saldırılar ve zorla yerinden edilme talepleri nedeniyle hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliği konusunda ciddi endişe duyuluyor. DSÖ, hastalar, sağlık çalışanları, hastaneler ve ambulanslar dahil sivilleri ve sağlık hizmetlerini korumak için mümkün olan her türlü önlemin alınması çağrısında bulundu.

Kemal Advan, Endonezya ve El-Avde hastanelerinin yakıt, kan üniteleri, tıbbi malzeme eksiklerinin yanı sıra devam eden saldırılar nedeniyle asgari seviyede hizmet verdiği, Gazze'nin kuzeyinde sadece bu 3 hastanenin kısmen faal olduğu belirtiliyor.

DSÖ, "Kemal Advan Hastanesinden 12 Ekim'de yapılan son tahliye, hastanenin sınırlı kaynakları üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçladı. Ancak tesis hala aşırı yük altında ve her gün en az 50-70 arasında yeni yaralı hasta kabul ediyor." açıklamasında bulundu.

Gazze'nin kuzeyinde artan şiddetin, insani yardım misyonlarının gıda ve tıbbi malzeme ulaştırmasını engellediğini bildiren DSÖ, "Ekim ayının ilk yarısında Gazze'nin kuzeyi için görevlendirilen 54 BM misyonundan yalnızca birine izin verildi. Gerisi reddedildi, iptal edildi veya engellendi." bilgisini verdi.

Açıklamaya göre, 9 girişimin ardından DSÖ, 12 Ekim'de malzeme ve yakıt ulaştırmak için Kemal Advan ve es-Sahabe Doğum hastanelerine ulaşmayı başardı.

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de bu bölgelere kara saldırısı başlatmıştı. Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

"Generaller Planı" adlı plan, Filistinlileri Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılmasını ve gıda, yakıt, temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmadı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.