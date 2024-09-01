DSÖ Genel Direktörü: Gazze'deki çocuklar için en iyi aşının barış olduğunu belirtti - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü: Gazze'deki çocuklar için en iyi aşının barış olduğunu belirtti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının başlamasına ilişkin 'bölgedeki çocuklar için en iyi aşının barışın sağlanması' olacağını belirtti. Gazze'deki çocukların bugün çok ihtiyaç duydukları çocuk felci aşılarını olmaya başladığını bildiren Ghebreyesus, 'Nihayetinde, bu çocuklar için en iyi aşı barışın sağlanmasıdır.' ifadelerini kullandı.

01.09.2024 12:47
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının başlamasına ilişkin "bölgedeki çocuklar için en iyi aşının barışın sağlanması" olacağını belirtti.

Ghebreyesus, Gazze'de başlayan çocuk felci aşılama kampanyasına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Gazze'deki çocukların bugün çok ihtiyaç duydukları çocuk felci aşılarını olmaya başladığını bildiren Ghebreyesus, "Nihayetinde, bu çocuklar için en iyi aşı barışın sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başladı.

DSÖ, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah'taki aşılama kampanyasının 4 Eylül'e kadar süreceğini açıklamıştı.

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası dün akşam saatlerinde başlamıştı.

DSÖ'nün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, çocuk felci aşılama kampanyasının "iki turlu" olacağını bildirmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ Genel Direktörü: Gazze'deki çocuklar için en iyi aşının barış olduğunu belirtti - Son Dakika

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