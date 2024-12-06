DSÖ: Sağlık Hizmetlerine 1200 Saldırı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yılbaşından bu yana çatışmaların yaşandığı ülkelerde sağlık hizmetlerine yönelik 1200'den fazla saldırıyı doğruladıklarını bildirdi.

Ghebreyesus, bu yıl yılbaşından bu yana sağlık hizmetlerine yönelik saldırılara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların, çatışmanın "yeni normali" haline geldiğini kaydeden Ghebreyesus, "DSÖ sadece bu yıl Afganistan, Gazze, Haiti, Lübnan, Myanmar, Sudan, Ukrayna ve diğer yerlerde 1200'den fazla saldırıyı doğruladı." ifadelesini kullandı.

Ghebreyesus, bu saldırıların öldürdüğünü ve sakat bıraktığını da belirtti.