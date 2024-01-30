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DSÖ, UNRWA'ya finansal desteği askıya almamaları çağrısını yineledi - Son Dakika
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DSÖ, UNRWA'ya finansal desteği askıya almamaları çağrısını yineledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, DSÖ'nün bağışçılara, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA), finansal desteği askıya almamaları yönündeki çağrısını yinelerken, bu tartışmaların Gazze'de yaşanan gerçeklerle ilgili dikkatleri dağıttığını söyledi. Lindmeier, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ, UNRWA\'ya finansal desteği askıya almamaları çağrısını yineledi
30.01.2024 - 15:23,
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, DSÖ'nün bağışçılara, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA), finansal desteği askıya almamaları yönündeki çağrısını yinelerken, bu tartışmaların Gazze'de yaşanan gerçeklerle ilgili dikkatleri dağıttığını söyledi.

Lindmeier, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, UNRWA'ya yönelik finansal desteğin askıya alınmaması yönündeki çağrısını yineleyen Lindmeier, "Şu andaki tartışma, Gazze'de her gün, her saat ve her dakika yaşanan gerçeklerle ilgili dikkatleri dağıtıyor." dedi.

Gazze'de yaklaşık 27 bin kişinin öldürüldüğünü ve bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğunu hatırlatan Lindmeier, Gazze halkının temiz suya, gıdaya ve barınacak bir yere ulaşamadığını vurguladı.

Lindmeier, UNRWA'nın, sağlık sektörü de dahil Gazze halkına hayati destek sağladığını dile getirdi.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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