DÜ'de Gazze söyleşisinde Gazzeli öğrenci, 77 yıldır süren soykırım olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DÜ'de Gazze söyleşisinde Gazzeli öğrenci, 77 yıldır süren soykırım olduğunu söyledi

DÜ\'de Gazze söyleşisinde Gazzeli öğrenci, 77 yıldır süren soykırım olduğunu söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK'ün 'Gazze İçin Bilim Kafe' etkinlikleri kapsamında Düzce Üniversitesi'nde 'Zor Zamanlarda Umudu Korumak: Gazze ve İnsanlık' söyleşisi düzenlendi. Düzce Millet Bahçesi'ndeki etkinlikte Gazzeli öğrenci Abdalfatah Albaba, '77 yıldır devam eden soykırım var' diyerek Türkiye'ye ve üniversiteye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) "Zor Zamanlarda Umudu Korumak: Gazze ve İnsanlık" söyleşisi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Düzce Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrenciler ile akademik faaliyetlerini devam ettirmeye gayret eden akademisyenlerin sesini duyurmak, eğitim ve bilimin barış ve geleceğin inşasındaki rolüne dikkat çekmenin amaçlandığı belirtildi.

Etkinlikte konuşan DÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fehmi Soğukoğlu, ülke olarak Gazze'yle dini ve tarihi bağlantılarının bulunduğunu ve konunun insani meseleye dönüştüğünü belirtti.

Soğukoğlu, mazlum tarafın sesini duyurmak istediklerini ve insan olarak bu meseleye kayıtsız kalınamayacağını kaydetti.

DÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert de Gazze'de yaşananlara bakıldığında çok büyük acı ve yıkım gördüklerini anlattı.

Üniversitenin Gazzeli öğrencisi Abdalfatah Albaba ise 4 yıl önce İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde eğitim almak için geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kendimi yabancı hissetmedim. Hep vatanımda gibi hissettim. Bu duygu için gerçekten teşekkür ederim. Gazze'de doğdum ve 18 yılım geçti. Gazze büyük bir hapishane. Gıda ve balıkçılık izinlerinin kontrolü İsrail tarafından 1-3 ay sürüyor. Sürekli elektrik kesiliyor. 77 yıldır devam eden soykırım var. Her gün yemek ve su bulmak çok zor. En kötü duygu, terk edilmişlik duygusu. Destekleri için Türkiye'ye ve Düzce Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Umutlu olmaya devam ediyorum. Herkes gibi biz de dünyada onurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Programa, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, akademik birim yöneticileri, Filistinli öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, İnsan Hakları, Türkiye, Güncel, Bilim, Gazze, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜ'de Gazze söyleşisinde Gazzeli öğrenci, 77 yıldır süren soykırım olduğunu söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Manisa’da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Trump’ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü Nedeni çok başka Trump'ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü! Nedeni çok başka
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi

17:19
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız
17:09
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
17:01
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı Beklenen açıklama geldi
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi
16:59
Piyasalar İran’ın hamlesiyle sarsıldı Petrol 100 doları aştı
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı
16:41
Yemen’de sıcak saatler Savunma Bakanı’nın konvoyunu vurdular
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular
16:15
Kara Haydar’dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 18:08:51. #7.12#
SON DAKİKA: DÜ'de Gazze söyleşisinde Gazzeli öğrenci, 77 yıldır süren soykırım olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement