Dublin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Dublin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü

Dublin'de binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüyüş düzenleyerek adalet çağrısında bulundu.

09.11.2024 21:46
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İrlanda'nın başkenti Dublin'de, binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek için ulusal yürüyüş düzenlendi.

İrlanda Filistin Dayanışma Derneği tarafından organize edilen yürüyüş, Dublin'deki Garden of Remembrance Parkı'ndan başladı, Parlamento önünde sona erdi.

Yürüyüşte, Filistin halkına destek mesajları verildi, Gazze'de yaşanan insani krizin sona erdirilmesi ve adalet çağrıları yinelendi ve İrlanda hükümetine daha güçlü dayanışma çağrısında bulunuldu.

Göstericiler, "Gazze adalete aç", "Özgür Filistin" ve "Şimdi ateşkes" yazılı dövizler taşıdı. Gazze halkının yaşadığı insani kriz ve barış talebi güçlü bir şekilde vurgulandı.

Yürüyüşe katılanlar, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Gazzeli bebekleri temsilen beyaz kumaşlara sarılı bebek figürleri taşıyarak kaybedilen masum canlara dikkati çekti.

Yürüyüşün sonunda İrlanda Parlamentosu önünde kurulan sahnede konuşmacılar, Filistin'e destek çağrısında bulundu. Konuşmaların ardından sanatçılar ve müzisyenler sahneye çıkarak Filistin için hazırladıkları eserleri seslendirdi.

Gösteriye katılan İrlanda Temsilciler Meclisi Üyesi Richard Boyd Barrett, AA muhabirine, gelecek birkaç hafta içinde genel seçim yapılacağını belirterek, yürüyüşe katılan çok sayıda insanın İrlanda hükümetinden sadece sempati sözcükleri değil somut adımlar beklediğini söyledi.

Barrett, "İsrail, Filistin halkına karşı soykırım, işgal ve etnik temizlikten suçlu terörist bir rejimdir. Birleşmiş Milletler'den atılmalı, uluslararası toplum tarafından tecrit edilmelidir. İrlanda hükümetinin bu suçlu rejimle tüm ekonomik, diplomatik, politik ve ticari bağlarını koparmasını talep ediyoruz." dedi.

İrlanda hükümetinin şimdiye kadar bir şey yapmadığını dile getiren Barrett, hükümetin, ABD ordusuna ait silahları İsrail'e, İrlanda'daki Shannon Havaalanı üzerinden gönderdiğini, bunun bir suç ortaklığı olduğunu ve yürüyüşe katılan insanların İrlanda hükümetinin İsrail'in işlediği soykırıma ortak olmamasını istediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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