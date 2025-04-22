Düğün Altınları Gazze'ye Bağışlandı

Düğününde mehir olarak verilen altınlarını Gazze'ye bağışladı

Mehir olarak verilen 1 milyon 410 bin TL değerindeki altınını Gazze'ye bağışladı

GAZİANTEP - Gazze'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalamayan Batmanlı hayırsever bir kadın, düğününde kendisine mehir olarak verilen 1 milyon 410 bin TL değerindeki altını, mazlum ve mağdurlara ulaştırılmak üzere Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne bağışladı.

Gazze'de aylardır süren ağır bombardımanlar, kuşatma ve temel yaşam kaynaklarının sistematik olarak yok edilmesi sonucu binlerce masum insan hayatını kaybetti. Özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar, bu ağır saldırıların doğrudan hedefi oldu. Yaşayanlar ise gıda, barınma, temiz su ve sağlık hizmetleri gibi en temel ihtiyaçlardan mahrum bir şekilde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bölgede her geçen gün daha da derinleşen bu insani krize karşı dünyanın dört bir yanından vicdanlı insanlar harekete geçiyor.

Düğününde mehir olarak verilen 1 milyon 410 bin TL değerindeki altını Gazze'ye bağışladı

Yüzyıllar önce İslam beldeleri işgal altındayken, ümmetin dört bir yanından gelen desteklerle kardeşlik duygusu tarihe not düşmüştü. Bugün de aynı ruhun bir yansıması Batman'da yaşandı. İsmini vermek istemeyen hayırsever kadın, düğününde mehir olarak kendisine takdim edilen 1 milyon 410 bin TL değerindeki altını, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Yedi Başak'a bağışladı. Bağış, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Gazze'ye ulaştırıldı. Yedi Başak derneği, bu anlamlı bağışı acil yardım kapsamında Gazzeli mağdurlara ulaştırmak üzere hemen harekete geçti. Bağış sayesinde sıcak yemek, temiz içme suyu, günlük ekmek ve temel ihtiyaç malzemeleri, bombaların gölgesinde yaşam mücadelesi veren ailelere ulaştırılıyor.

"Bu anlamlı bağış, dayanışmanın, sadakatin ve ümmet bilincinin en güzel örneklerinden"

Yedi Başak Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Yıldırım, bağışla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün, kalbimizdeki umut tohumlarının yeşermesine ve kardeşlik bilincinin güçlenmesine vesile olan çok güzel bir gün. Tarihin tekerrür ettiği bir noktadayız. 'Çanakkale geçilmez' diyen ümmet coğrafyasından nice insanlar, o dönemde ellerinde avuçlarında ne varsa bağışlamışlardı. Bugün de Anadolu insanı aynı duyarlılığı Gazze için sergiliyor. İşte böyle bir zamanda, Batman'daki bir kardeşimiz, mehrini bağışlayarak Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne gönderdi. Bu anlamlı bağış, dayanışmanın, sadakatin ve ümmet bilincinin en güzel örneklerinden biri oldu. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak, iyiliğin izini sürmeye ve ümmetin yaralarını sarmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bu bağış dayanışmanın en güzel örneği"

Yedi Başak Batman Temsilcisi Emrullah Aslan da yaptığı açıklamada bu anlamlı bağışa vesile olmanın mutluluğunu paylaştı. Aslan, "Bugün Gazze'de yaşananlar karşısında hepimiz derinden etkileniyoruz. O insanlar sahabe ruhuyla direniyor. Biz de dualarımızla, çabalarımızla yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Bu kıymetli bağış, bu dayanışmanın en güzel örneği oldu. Rabbim hayrını kabul etsin" diye konuştu.