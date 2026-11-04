Dunhuang'da 9. İpek Yolu Kültür Fuarı 1.200 temsilciyle açıldı - Son Dakika
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Dunhuang'da 9. İpek Yolu Kültür Fuarı 1.200 temsilciyle açıldı

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Dunhuang\'da 9. İpek Yolu Kültür Fuarı 1.200 temsilciyle açıldı
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Dunhuang'da 9. İpek Yolu (Dunhuang) Uluslararası Kültür Fuarı Salı günü kapılarını açtı. Üç gün sürecek etkinlik, 50'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 1.200 temsilciyi bir araya getirirken forum ve sergilerle küresel kültürel işbirliği amaçlanıyor.

DUNHUANG, 4 Kasım (Xinhua) -- 9. İpek Yolu (Dunhuang) Uluslararası Kültür Fuarı, Çin'in kuzeybatısında yer alan ve antik İpek Yolu'nun önemli merkezlerinden biri olan Dunhuang kentinde başladı. Etkinlikle birlikte kent, kültürler arası diyalog için bir odak noktası olarak öne çıkıyor.

Salı günü başlayan üç günlük etkinlik, 50'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 1.200 temsilciyi bir araya getirdi. Fuar kapsamında düzenlenen forumlar, kültürel sergiler ve sanatsal gösterilerle Dunhuang'ın zengin kültürünün tanıtılması ve küresel kültürel işbirliğine yönelik diyaloğun teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Xinhua
Kültür Sanatİpek YoluGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Dunhuang'da 9. İpek Yolu Kültür Fuarı 1.200 temsilciyle açıldı - Son Dakika
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