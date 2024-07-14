Trump'a suikast girişimi başkanlık yarışında elini güçlendirdi - Son Dakika
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Trump'a suikast girişimi başkanlık yarışında elini güçlendirdi

Trump\'a suikast girişimi başkanlık yarışında elini güçlendirdi

ABD ve Avrupa basınında yayınlanan analizler, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan suikast girişiminin Trump'ın başkanlık yarışında avantaj sağlayabileceğini savunuyor. Trump'ın hafif yaralı olarak kurtulduğu suikast girişimi, destekçileri arasında hayranlık ve bağlılık artışına neden oldu. Analistler, suikast girişiminin Trump'ın kült statüsünü pekiştirdiğini ve seçim sonuçlarını etkileyebileceğini belirtiyor.

14.07.2024 16:39
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(ANKARA) - ABD ve Avrupa basınında yayınlanan önde gelen analizler, eski ABDi Başkanı ve Cumhuriyetçilerin 2024 başkan adayı Donald Trump'a suikast girişiminin Trump'ın başkanlık yarışında elini güçlendirdiği görüşünü savunuyor. ABD'den POLITICO, Trump'ın Ulusal Kongre'de "Kahraman gibi karşılanacağını" yazarken; Washington Post, "Başkanlık yarışı karıştı" dedi. İngiltere'den Financial Times, suikast girişiminin Trump'a hayranlığı arttırdığını; Fransa'dan Le Monde, Trump'ın  "kült statüsünü" pekiştirdiğini savunurken; Almanya'dan Bild "Seçimi bu fotoğraf mı belirleyecek" diye sordu.

Donald Trump'a suikast girişimi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Köşe yazarları ve analistler, Trump'ın hafif yaralı olarak kurtulduğu suikast girişiminin Trump'a başkanlık seçimlerinde avantaj sağlayabileceğine dikkati çekti.

POLITICO:  Kahraman gibi karşılanacak ve ona uygun bir izleyici kitlesi bulacak

ABD'den siyasi medya kuruluşu POLITICO'nun manşetinde siyasi büro şefi Jonathan Martin imzalı yazı vardı. Martin, "Trump'ın Kaldırdığı Yumruk Tarihe Geçecek - ve Adaylığını Tanımlayacak" başlıklı yazısında, Cumhuriyetçi seçmenin ilk tepkisinin öfke olduğunu, ancak Trump'ın yumruğunu kaldırarak destekçilerini selamlamasıyla "hayranlık ve sevince" dönüştüğünü yazdı. Martin'in yazısından bir bölüm şöyle:

"O an için sarsıcı olmuş olabilir ama pek çok Cumhuriyetçinin kanlar içindeki Trump'ın fotoğraflarını hemen yayınlamayı düşünmesinin bir nedeni vardı: Siyasi açıdan etkili olacaklar.

Kampanyalarda algı hızla gerçeğe dönüşebilir ve sembolizm çoğu zaman özden daha önemlidir. Trump'ın kalabalığı toparlarken çekilen fotoğrafları ve filmi muhtemelen bu seçimin ve belki de tüm siyasi kariyerinin kalıcı imajı olacaktır.

Başkan Biden'ın geçen ayki felaket münazarasından önce bile Trump, zayıf ve yaşlanan bir görevdeki başkana karşı kendisini siyasi olarak kuvvetli bir figür olarak tasvir ederek güçlü bir platformdan adaylığını koymuştu. Önümüzdeki hafta yapılacak olan Cumhuriyetçi aday belirleme kurultayında Trump, ölümle burun buruna gelmiş bir parti liderine yakışır bir şekilde kahraman gibi karşılanacak ve ona uygun bir izleyici kitlesi bulacak."

Washington Post: "Zaten kargaşaya sürüklenmiş olan başkanlık yarışını karıştıracağı kesin"

Ashley Parker, ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'taki yazısında, suikast girişiminin başkanlık seçimlerine olası etkilerini şöyle kaleme aldı:

"Cumartesi günü geç saatlerde saldırganın nedeni bilinmiyordu. Ancak şok etkisi hala devam eden silahlı saldırının, daha iki hafta önce Biden'ın duraklayan münazara performansının yaşı ve güçlü bir kampanya yürütme kabiliyetiyle ilgili soruları gündeme getirmesiyle zaten kargaşaya sürüklenmiş olan başkanlık yarışını karıştıracağı kesin.

Trump genellikle hem şehit hem de kurban rolünü oynarken en rahat - ve en etkili - olan kişidir ve Cumartesi günkü silahlı saldırı doğal olarak onu bu role geri itti. Trump hemen bir açıklama yaparak Gizli Servis ve kolluk kuvvetlerine teşekkür etti, diğer kurbanlara başsağlığı diledi ve olay anını dramatik bir şekilde anlattı."

Financial Times: "Eski başkana hayranlığı tetikledi"

İngiltere'nin başkenti Londra merkezli iş dünyası gazetesi Financial Times'ta yayınlanan James Politi ve Lauren Fedor ortak imzalı köşe yazısında, Trump destekçileri için kullanılan "Make America Great Again (Amerikayı Yeniden Muhteşem Yap)" sloganının kısaltması olan "Maga" kavramını kullanarak, "Maga dünyası silahlı saldırının ardından 'durdurulamaz Donald Trump'ın etrafında birleşti" dedi. Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Pazar sabahının erken saatlerinde, siyasi etkisi hemen netleşmedi, ancak Trump'ın müttefikleri onu nihai bir hayatta kalan olarak gösteriyordu.

Onların gözünde Trump, son iki yıl boyunca düzinelerce suçlamayla mücadele ettiği için zaten siyasi bir şehitti. Ancak bir suikast girişiminin üstesinden gelmesi, Cumhuriyetçiler ve Maga yörüngesindeki diğerleri arasında eski başkana yönelik yeni bağlılık, hayranlık ve yüceltme ifadelerini tetikledi."

Le Monde: "Kült statüsünü pekiştirdi"

Fransa'dan Le Monde gazetesinde yayınlanan Corine Lesnes imzalı haber analiz yazısında, "Trump'a suikast girişimi yaratılan kişi kültünü pekiştirecek" denildi. Lesnes'in tespitleri şöyle:

"Donald Trump'ın 13 Temmuz Cumartesi günü Pennsylvania'da düzenlenen bir mitingde uğradığı suikast girişimi, birçok destekçisinin sahip olduğu kült statüsünü daha şimdiden pekiştirdi. Cumhuriyetçi ön seçimlerin başlangıcında sosyal medyada 'Trump'ı Tanrı yarattı' başlıklı bir video yayınlanmıştı. Video binlerce hayranı ve Trump'ın kendisi tarafından sosyal medya kanallarında paylaşılmıştı.

Silahlı saldırının üzerinden iki saat geçmeden sosyal medyada 'Tanrı Başkan Trump'ı korusun' ifadeleri ve eski başkan için dua etme çağrıları dolaşmaya başladı. Cumhuriyetçi aktivistler ve liderler, kahramanlarının bir kez daha mucizevi bir şekilde kurtulmuş olmasından duydukları minnettarlığı paylaştılar - daha önce Trump, Ekim 2020'de Covid-19'dan ciddi şekilde etkilenmişti."

Bild: "Seçimi bu fotoğraf mı belirleyecek?"

Almanya'dan Bild gazetesinde yayınlanan Filipp Piatov imzalı yazıda ise, Trump'ın suikast girişimi sonrası yumruğu havada fotoğrafıyla birlikte, başlıkta "Seçimi bu fotoğraf mı belirleyecek" sorusu yer aldı.

"Ortaya ikonik, zaten tarihi bir fotoğraf çıktı. Etrafı Gizli Servis ajanlarıyla çevrili Donald Trump yumruğunu havaya kaldırıyor. Yüzü kan içinde, bakışları uzaklara yönelmiş. Arkasında Amerika Birleşik Devletleri bayrağı dalgalanıyor" ifadelerinin yer aldığı yazıda, suikast girişiminin Trump için yeniden seçilmekle sonuçlanabileceği görüşü yer aldı.

Kaynak: ANKA

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