7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'de soykırıma başlaması karşısında Çocuk Vakfı, Dünya Çocuk Elçiliği ve İnsanlık Savunma Hattı Girişimi tarafından "Dünya Çocuk Barışı Çağrısı" 43 dilde yayınlandı.

Çocuk Vakfından yapılan açıklamaya göre, çağrı 30 yıl boyunca alınan çocuk görüşleri doğrultusunda hazırlandı.

Açıklamada çağrının hazırlanmasındaki gerekçelere dair şu ifadeler yer verildi:

"İnsanlık tarihi boyunca savaşların ilk mağdurları çocuklar ve kadınlar olduğu gerçeği bugün de değişmemiştir. Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlara karşı ortaya çıkan güvensizlik aşılmadıkça ne çocuk acıları sona erebilir ne de dünya esenliğe kavuşabilir. 1948 yılından bu yana terör devleti İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı vahşet ve soykırım karşısında sessiz kalan devletlere rağmen ilk defa Filistinlilerin haklılığı bir çığlığa dönüşmüş ve dünyada büyük barış umudu doğmuştur. Bu umut, savaşları silahla durduramayan insanlığın dünyanın her yerinde çocuklarla birlikte gerçekleştireceği Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşleri ile barış iklimine dönüşebilir."

Dünya Çocuk Barışı Çağrısı için 8-12 yaş grubu çocukların dileğine dair, "Yeryüzünde insan haklarının ihlal edildiği her yer için ve savaş ihtimali karşısında Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşleri'nin gerçekleştirilmesini öneriyoruz." açıklaması yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Çocuk Barışı Sözcüsü Mustafa Ruhi Şirin de şunları kaydetti:

"21. Yüzyıl, çocukları dinleme ve yeni bir dünyanın çocuklarla birlikte nasıl kurulması gerektiğini düşünmemizi sağlamıştı. Ne yazık ki dünyada çocuğa ve çocuk onuruna saygı anlayışı hayata geçirilemediği için dünya çocukları kaygı içinde büyüyorlar. Artık doğmuş ve doğacak çocuklarımıza nasıl bir dünya bırakacağımıza karar vermemiz gereken son aşamadayız. Çünkü çocuklarımızın bize hatırlattıkları gibi şimdiye kadar hiçbir savaş silahla durdurulmamıştır. Dünya çocukları yaklaşmakta olan büyük savaşın Dünya Çocuk Barışı ile önlenebileceği umudu içindedirler. Önceki yüzyılda iki dünya savaşı yanında Doğu Türkistan, Vietnam, Bosna, Keşmir, Tibet, Moro gibi coğrafyalarda yaşanan benzer trajedileri önleyecek irade ortaya çıkmamıştı. 1948'den bu yana İsrail tarafından vatanları çalınan, bugün ise soykırımla yok edilmek istenen Filistin'de ise aslında yok edilmek istenen insanlık değerleri ve insanlık medeniyetidir.

Bugün çocuklarımız, 8 milyar insanın Gazze için ayağa kalkmasını ve Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşü'nü birlikte gerçekleştirmemizi öneriyorlar. Bir kez değil, masumiyetin öldürüldüğü her yer için çocuklarımızla yürümedikçe dünyayı büyük barışın yaşanacağı esenliğe ulaştıramayız. Dünya Çocuk Barışı Çağrımızı beş yaşındaki Şerife Hafsa Özer'in sözleriyle başlatıyoruz, 'Benim güneşimin önünden çekil!'"

Çağrının çevrildiği diller arasında Arapça, İngilizce, Arnavutça, Azerbaycan Türkçesi, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Ermenice, Farsça, Fransızca, Hintçe, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Özbekçe, Portekizce, Rusça, Sırpça ve Tacikçe dilleri yer alıyor.