Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşü Çağrısı ile Umut Dolu Bir Gelecek İçin Sesleniş

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Çocuk Vakfı, Dünya Çocuk Elçiliği ve İnsanlık Savunma Hattı Girişimi, hazırladıkları "Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşü Çağrısı"yla insanlığa sesleniyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 1954 yılında ekim ayının ilk pazartesi günü "Dünya Çocuk Günü" olarak kabul edildi. Dünya Çocuk Günü kapsamında bugün yayımlanan ve 18 ülkenin çocuklarının görüşlerinden oluşan çağrı, 44 dile çevrildi ve 16 dilde seslendirildi.

Çocuk Vakfı Kurucusu Mustafa Ruhi Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Çocuk Günü'nü değil, çocukları kutladıklarını dile getirerek, dünya nüfusunun 2 milyar 357 milyonunun çocuklar olduğunu söyledi.

Böyle bir dünyada insanoğlunun dünya nimetlerini çocuklara veremediğini belirten Şirin, "İnsanlık dün de bugün de çocuğa hep borçlu kalmıştır ve hiçbir dönemde sorunlar, çocuktan kaynaklanmamıştır. Bu sorunlar dünya sisteminden kaynaklanmıştır. Ülkelerden, çocuk yetiştirme geleneğinden, felsefesizlikten kaynaklanmıştır." dedi.

"Çocuk onuruna saygı duymadan hiçbir sözleşmenin hayata geçmesi mümkün değil"

Şirin, halen dünyada çocukların şiddete maruz kalabildiğine ve yetersiz beslendiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dünya çocuk nüfusunun dörtte biri okula gidemiyor ve dünya çocuklarına temiz su ikram edememiş. Herkes çevrecilikte, krizden söz ediyor. Ama çocuk sorunları çözülememiştir. Temel problem çocuk algısında yer alıyor. İnsanoğlu bir anlamda çocuğu özne durumuna getirmeden, çocuk sorununu çözmek gibi bir hata içinde. Çocuğu dinlemeden çocuğa ve çocuk onuruna saygı duymadan hiçbir sözleşmenin hayata geçmesi mümkün değil."

Yaklaşık 100 yıl boyunca dünya çocuk haklarına dair birçok sözleşme imzalandığına işaret eden Şirin, "Bu sözleşmeler dünya çocuk sorunlarını çözememiş. Hatta her sözleşme, daha önceki dönemde biriken çocuk sorunlarının tekrar ertelenmesine yol açmış. Ayrıca 'insan hakları' dediğimiz zaman, 'hangi insan hakları' sorusunu sormamız gerekir. 'Çocuk hakları' dediğimiz zaman 'hangi çocuk hakları?'. Doğu Türkistan'ın, Afrika çocuklarının haklarından söz edilen oldu mu?" ifadelerini kullandı.

"Asıl beka meselesinin aile ve çocuk olduğunu unutmamamız gerekiyordu"

Mustafa Ruhi Şirin, Gazze'de 17 bini aşan çocuğun şehit edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gazze bir anlamda doğmuş ve doğacak çocuklar için büyük bir savaşın merkezi haline geldi. Batılı, Doğulu ayırım yapmadan söyleyelim, insanlık nerede? O halde dünyanın yeni bir çocuk bildirisine ihtiyacı var. Bu çağrıyı yetişkinler yapamadı. Birleşmiş Milletler, dünyada insanlığın hiçbir sorununu çözebilmiş değil. Çözme iddiası da bence yalan ve bu her dönemde sınanabilir. Bugün sadece 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü yeterli değil. İnsanlık medeniyetinde asıl beka meselesinin aile ve çocuk olduğunu unutmamamız gerekiyordu, bu yapılamadı. İşte bu nedenle Çocuk Vakfı, Dünya Çocuk Elçiliği ve İnsanlık Savunma Hattı Girişimi, çocukların çağrısından yola çıkarak insanlığa seslenme kararı aldı. Bu çağrı, 45 dünya dilinde hazırlandı. Bugün Dünya Çocuk Günü vesilesiyle bu çağrı, 16 dilde 18 ülkenin çocukları tarafından seslendirildi ve dünyaya duyuruldu."

Bu çağrının amacına değinen Şirin, "Amacımız başta Gazze olmak üzere büyük savaşı ancak çocuk barışıyla önleyebileceğimizi dünyaya hatırlatmak, duyurmak ve çocukların çığlığıyla birlikte bir başlangıç yapmak. Dünya çocuk barışının bayrağı da sadece beyaz bir bayrak. İnsanları çocuk safiyetine, temizliğe, arılığa davet ediyoruz. Herkesi ayrıca çocuğa ve çocuk onuruna, saygıya davet ediyoruz." diye konuştu.

Şirin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde de Atatürk Kent Ormanı'ndaki Göçebe Şiir Ağacı'nın altında beyaz bayraklarla bir etkinlik düzenleyeceklerini aktararak, "Dünyanın bütün çocuklarını selamlayacağız. Çocuk haklarıyla ilgili şiirler okuyacağız. Ayrıca bu çalışmayı, Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşü'ne çağrı olarak tekrar edeceğiz. Eğer çocukları dinlemeyi öğrenirsek, dünya çocuklar için yeni bir başlangıç yapabilir. Eğer çocuğa saygıyı öğrenebilirsek, sorunların çocuklardan değil, bizden kaynaklandığını öğreneceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Çocuk haklarının da bütün insanlık için evrensel bir bildirgeye dönüşmesi ve uygulanması için gerekli adımların atılması gerektiğinin altını çizen Mustafa Ruhi Şirin, "Umut var diyoruz. İnsanlıktan umudu kesmiyoruz ama asıl umut çocuklarda. Geleceğe ertelememek kaydıyla çocuk haklarını, yüzde yüz çocuk hakları anlayışı içinde gerçekleştirecek bir dünyanın özlemini diliyoruz." dedi.

Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşü Çağrısı'nı 16 dilde seslendiren çocuklar arasında Ali Bolkvadze, Anastasija Angelova, Ayşe Madaline Katsan, Dana Sadık Emin, Fatima Echihi, Hanzade Duygun, Kayla Alyssa Putri Prasetio, Mehemmed Tahirov, Mohammed Amin, Muhammed Taha Emiri, Nikita Kolioglo, Pamela Pesheva, Rayana Akmatova, Rumaysa Ahmad Fazly, Suphatcha Kaewnamkam, Vefa Kara, Vlera Morina, Zehra Salih ve Zehra Tahirova yer alıyor.