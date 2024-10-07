Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşü Çağrısı ile Umut Dolu Bir Gelecek İçin Sesleniş - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşü Çağrısı ile Umut Dolu Bir Gelecek İçin Sesleniş

Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşü Çağrısı ile Umut Dolu Bir Gelecek İçin Sesleniş

Çocuk Vakfı, Dünya Çocuk Elçiliği ve İnsanlık Savunma Hattı Girişimi, hazırladıkları "Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşü Çağrısı"yla insanlığa sesleniyor.

07.10.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocuk Vakfı, Dünya Çocuk Elçiliği ve İnsanlık Savunma Hattı Girişimi, hazırladıkları "Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşü Çağrısı"yla insanlığa sesleniyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 1954 yılında ekim ayının ilk pazartesi günü "Dünya Çocuk Günü" olarak kabul edildi. Dünya Çocuk Günü kapsamında bugün yayımlanan ve 18 ülkenin çocuklarının görüşlerinden oluşan çağrı, 44 dile çevrildi ve 16 dilde seslendirildi.

Çocuk Vakfı Kurucusu Mustafa Ruhi Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Çocuk Günü'nü değil, çocukları kutladıklarını dile getirerek, dünya nüfusunun 2 milyar 357 milyonunun çocuklar olduğunu söyledi.

Böyle bir dünyada insanoğlunun dünya nimetlerini çocuklara veremediğini belirten Şirin, "İnsanlık dün de bugün de çocuğa hep borçlu kalmıştır ve hiçbir dönemde sorunlar, çocuktan kaynaklanmamıştır. Bu sorunlar dünya sisteminden kaynaklanmıştır. Ülkelerden, çocuk yetiştirme geleneğinden, felsefesizlikten kaynaklanmıştır." dedi.

"Çocuk onuruna saygı duymadan hiçbir sözleşmenin hayata geçmesi mümkün değil"

Şirin, halen dünyada çocukların şiddete maruz kalabildiğine ve yetersiz beslendiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dünya çocuk nüfusunun dörtte biri okula gidemiyor ve dünya çocuklarına temiz su ikram edememiş. Herkes çevrecilikte, krizden söz ediyor. Ama çocuk sorunları çözülememiştir. Temel problem çocuk algısında yer alıyor. İnsanoğlu bir anlamda çocuğu özne durumuna getirmeden, çocuk sorununu çözmek gibi bir hata içinde. Çocuğu dinlemeden çocuğa ve çocuk onuruna saygı duymadan hiçbir sözleşmenin hayata geçmesi mümkün değil."

Yaklaşık 100 yıl boyunca dünya çocuk haklarına dair birçok sözleşme imzalandığına işaret eden Şirin, "Bu sözleşmeler dünya çocuk sorunlarını çözememiş. Hatta her sözleşme, daha önceki dönemde biriken çocuk sorunlarının tekrar ertelenmesine yol açmış. Ayrıca 'insan hakları' dediğimiz zaman, 'hangi insan hakları' sorusunu sormamız gerekir. 'Çocuk hakları' dediğimiz zaman 'hangi çocuk hakları?'. Doğu Türkistan'ın, Afrika çocuklarının haklarından söz edilen oldu mu?" ifadelerini kullandı.

"Asıl beka meselesinin aile ve çocuk olduğunu unutmamamız gerekiyordu"

Mustafa Ruhi Şirin, Gazze'de 17 bini aşan çocuğun şehit edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gazze bir anlamda doğmuş ve doğacak çocuklar için büyük bir savaşın merkezi haline geldi. Batılı, Doğulu ayırım yapmadan söyleyelim, insanlık nerede? O halde dünyanın yeni bir çocuk bildirisine ihtiyacı var. Bu çağrıyı yetişkinler yapamadı. Birleşmiş Milletler, dünyada insanlığın hiçbir sorununu çözebilmiş değil. Çözme iddiası da bence yalan ve bu her dönemde sınanabilir. Bugün sadece 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü yeterli değil. İnsanlık medeniyetinde asıl beka meselesinin aile ve çocuk olduğunu unutmamamız gerekiyordu, bu yapılamadı. İşte bu nedenle Çocuk Vakfı, Dünya Çocuk Elçiliği ve İnsanlık Savunma Hattı Girişimi, çocukların çağrısından yola çıkarak insanlığa seslenme kararı aldı. Bu çağrı, 45 dünya dilinde hazırlandı. Bugün Dünya Çocuk Günü vesilesiyle bu çağrı, 16 dilde 18 ülkenin çocukları tarafından seslendirildi ve dünyaya duyuruldu."

Bu çağrının amacına değinen Şirin, "Amacımız başta Gazze olmak üzere büyük savaşı ancak çocuk barışıyla önleyebileceğimizi dünyaya hatırlatmak, duyurmak ve çocukların çığlığıyla birlikte bir başlangıç yapmak. Dünya çocuk barışının bayrağı da sadece beyaz bir bayrak. İnsanları çocuk safiyetine, temizliğe, arılığa davet ediyoruz. Herkesi ayrıca çocuğa ve çocuk onuruna, saygıya davet ediyoruz." diye konuştu.

Şirin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde de Atatürk Kent Ormanı'ndaki Göçebe Şiir Ağacı'nın altında beyaz bayraklarla bir etkinlik düzenleyeceklerini aktararak, "Dünyanın bütün çocuklarını selamlayacağız. Çocuk haklarıyla ilgili şiirler okuyacağız. Ayrıca bu çalışmayı, Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşü'ne çağrı olarak tekrar edeceğiz. Eğer çocukları dinlemeyi öğrenirsek, dünya çocuklar için yeni bir başlangıç yapabilir. Eğer çocuğa saygıyı öğrenebilirsek, sorunların çocuklardan değil, bizden kaynaklandığını öğreneceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Çocuk haklarının da bütün insanlık için evrensel bir bildirgeye dönüşmesi ve uygulanması için gerekli adımların atılması gerektiğinin altını çizen Mustafa Ruhi Şirin, "Umut var diyoruz. İnsanlıktan umudu kesmiyoruz ama asıl umut çocuklarda. Geleceğe ertelememek kaydıyla çocuk haklarını, yüzde yüz çocuk hakları anlayışı içinde gerçekleştirecek bir dünyanın özlemini diliyoruz." dedi.

Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşü Çağrısı'nı 16 dilde seslendiren çocuklar arasında Ali Bolkvadze, Anastasija Angelova, Ayşe Madaline Katsan, Dana Sadık Emin, Fatima Echihi, Hanzade Duygun, Kayla Alyssa Putri Prasetio, Mehemmed Tahirov, Mohammed Amin, Muhammed Taha Emiri, Nikita Kolioglo, Pamela Pesheva, Rayana Akmatova, Rumaysa Ahmad Fazly, Suphatcha Kaewnamkam, Vefa Kara, Vlera Morina, Zehra Salih ve Zehra Tahirova yer alıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güncel, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşü Çağrısı ile Umut Dolu Bir Gelecek İçin Sesleniş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
17:50 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
09:38 Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
09:34 Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
09:30 Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:16 Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
09:10 Maça damga vuran an Fatih Tekke, Okan Buruk’la selamlaşmadan gitti Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 21:07:23. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Çocuk Barışı Yürüyüşü Çağrısı ile Umut Dolu Bir Gelecek İçin Sesleniş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.